La città di Pomigliano d’Arco sostiene e promuove la candidatura di Procida a capitale italiana della cultura 2022 con l’hashtag “la cultura non isola”. Ne da notizia il primo cittadino dalla sua pagina social, annunciando che per l’occasione è stata allestita in Largo Pannella la proiezioni di un’immagine dell’evento. Il municipio si tinge di rosa a sostegno dell’isola campana candidata per rappresentare la cultura “Made in Italy”.





Quest’anno l’incantevole borgo marinaro di Procida, gioiello del golfo di Napoli, compare nella lista delle dieci città italiane finaliste che concorreranno al titolo di “Capitale italiana della Cultura”. Il 15 gennaio una delegazione dell’isola, già finalista, ha presentato il proprio dossier in audizione alla commissione dei sette esperti del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che dovranno selezionare la località vincitrice. Tra le concorrenti al titolo compaiono la città dell’Aquila, Taranto, Trapani, Ancona, Bari, Volterra, Pieve di Soligno, Cerveteri, Verbania.

Il concorso premia la città più bella e curata dal punto di vista del patrimonio artistico e naturale. La località vincitrice rimarrà capitale della cultura con la possibilità di valorizzare e far conoscere il proprio patrimonio artistico per 365 giorni, un occasione unica per la Campania e per l’isola.





Procida è conosciuta da tutti per le sue bellezze marine e naturali, ma molti la ricorderanno per la descrizione incantevole dei suoi luoghi fatta da Elsa Morante nel romanzo “L’isola di Arturo” o per i panorami incantevoli dove furono girate parte delle scene del film testamento del grande Massimo Troisi ,“Il postino”. Si attende con ansia il 18 gennaio, quando il Ministro della Cultura Dario Fanceschini annuncerà il nome della città che conquisterà il titolo.

Gianluca Del Mastro conclude la dichiarazione dalla sua pagina social con un augurio rivolto anche a tutti i comuni campani che hanno aderito all’iniziativa sostenendo l’isola: “Qualunque sarà l’esito della selezione avranno vinto la cultura e la bellezza del nostro splendido Paese in questa gioiosa partita ci sia concesso di tifare insieme per Procida”.

Cinzia Porcaro