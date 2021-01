Un’ondata di freddo artico si è abbattuta sulla Campania, innevando le cime delle montagne e regalando ai campani paesaggi unici ed ai napoletani spettacoli suggestivi.

Nelle ultime ore la pioggia, complici le basse temperature si è trasformata in nevischio, depositandosi come un manto tutto bianco sulle cime dei monti campani, da quelli Picentini in Irpinia al Vesuvio.







Innevate non solo le sommità delle montagne, ma anche le località a bassa quota nel Sannio e nel Matese, mentre nel primo pomeriggio la neve è giunta anche nelle cittadine di Mercogliano, Mugnano e Baiano.

Tuttavia il fenomeno non ha interessato solo le località dell’entroterra dove in inverno fa spesso capolino la neve, ma anche la stessa città di Napoli dove quest’oggi, verso ora di pranzo, si è mostrata ai residenti delle zone dei Camaldoli, del Rione Alto e della zona del Vomero.

Al momento non è il nevischio a preoccupare quanto piuttosto le bassissime temperature che potrebbero tramutare la pioggia in lastre di ghiaccio causando non pochi problemi alla viabilità. Prevista per domani ancora possibile pioggia, neve e forti raffiche di vento freddo proveniente dalla Russia.