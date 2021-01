Nel consueto giro di tamponi alla vigilia della partita, è risultato un positivo al Covid per il Napoli. Si tratta di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è stato posto in isolamento subito in isolamento e resterà presso il suo domicilio fino all’avvenuta guarigione. Negativi tutti gli altri componenti della squadra.





Il centrocampista spagnolo salterà la gara di domani alle 12.30 contro la Fiorentina e, con tutta probabilità, la sfida di Supercoppa Italiana con la Juventus del prossimo mercoledì. Al posto del numero 8 in mediana sarà schierato Demme, che già appariva leggermente favorito nel ballottaggio per affiancare Bakayoko.

Salgono quindi a due i casi di Coronavirus nella rosa partenopea, dopo Osimhen, risultato positivo il 31 dicembre e ancora non del tutto negativizzato.

Salvatore Emmanuele Palumbo