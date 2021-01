La Ternana continua imperterrita il suo cammino da capolista imbattuta anche al “Menti”, sconfiggendo la Juve Stabia per 3-0.

Dopo le buone prestazioni contro Catanzaro e Foggia, la Juve Stabia stecca la prima in casa del nuovo anno alla luce di una prestazione davvero poco efficace e senza mordente. Contro le fere di mister Lucarelli i campani hanno prodotto poco sul piano del gioco e delle occasioni.

Con questa sconfitta i gialloblù restano al decimo posto ancora in zona playoff, con un match da recuperare contro la Casertana. Urge ora una pronta inversione di tendenza per la Juve Stabia per risollevarsi immediatamente dopo una sconfitta che non ammette recriminazioni. Dal calciomercato invernale la società potrebbe valutare l’innesto di nuove risorse.







La Ternana si conferma squadra di qualità e prima candidata alla promozione diretta alla luce dei numeri in essere come migliore difesa e attacco del torneo e con 46 punti dopo 18 giornate. Troppo superiore la squadra di mister Lucarelli che ha dominato il match.

La partita

Juve Stabia con il 4-3-3 con Golfo e Orlando nel tridente con Romeo, Fantacci agisce come mezzala destra. La Ternana risponde con il 4-2-3-1 con Vantaggiato in attacco.

La Ternana parte bene e si propone in attacco : all’11’ Furlan sulla sinistra innesca Falletti, il cui tiro da 20 metri trova pronto Tomei nella respinta.

Ancora al 19′ la Ternana ci prova con Furlan con un tiro a giro dal limite dell’area di poco a lato.







Altra occasione gol per la Ternana al 24′ : Falletti conquista palla dal limite dell’area stabiese facendo partire una conclusione a giro di un niente alto.

Al 27′ passa la Ternana : Berardocco sbaglia un passaggio a centrocampo, Peralta conquista palla e trafigge Tomei con un fendente preciso.

La Ternana continua a fare gioco e al 36′ con Damian impegna ancora Tomei con una gran conclusione.

Al 42′ raddoppio degli umbri con Suagher che risolve una mischia furibonda in area con vari rimpalli e la sfera che supera la linea di porta. Proteste dei calciatori stabiesi per la convalidazione della rete.

Primo tempo di assoluto dominio della Ternana con le vespe che hanno costruito zero palle gol.







Ad inizio ripresa al 6′ la Ternana cala il tris con Vantaggiato che sfutta un bell’assist di Peralta dalla destra. Anche in questo caso la difesa stabiese si fa trovare impreparata. La Ternana ora gioca sul velluto.

Al 13′ su azione d’angolo la Juve Stabia colpisce la traversa con Troest.

Al 42′ sfortunata la Juve Stabia : Romero di testa centra di testa la traversa su cross da corner.

Nel finale l’ex Torromino impegna severamente Tomei e per poco non cala il poker.

Il match non ha più niente da dire con la Ternana che vince meritamente mentre la Juve Stabia deve riflettere su questa sconfitta senza repliche.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Tomei 5.5; Garattoni 5 (1′ st Lia 5) Troest 5 Allievi 5 Rizzo 5 (20′ st Ripa 5); Fantacci 5 Berardocco 5 Vallocchia 5; Golfo 5 (20′ st Codromaz 5) Romero 5.5 Orlando 5.5 (34′ st Guarracino sv). All.:Padalino 5.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli 6; Defendi 6.5 Suagher 7 Kontek 7 Salzano 6.5; Damian 7 (27′ st Proietti 6) Paghera 6.5 (36′ st Palumbo sv); Peralta 7 (17′ st Partipilo 6) Falletti 7.5 Furlan 6.5 (27′ st Russo 6) ; Vantaggiato 7 (36′ st Torromino sv). All.: Lucarelli 8.

Arbitro: Ricci di Firenze 6. Guardalinee: Terenzio-Pedone. Quarto ufficiale : Carella di Bari. Marcatori: 27′ pt Peralta (T), 42′ pt Suagher (T), 6′ st Vantaggiato (T). Ammoniti: Rizzo (JS), Damian (T), Fantacci (JS), Allievi (JS), Russo (T). Note: partita a porte chiuse. Angoli 5-4. Recupero: 0′ pt – 4′ st.

Domenico Ferraro