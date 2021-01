Eletto per la terza volta il commissario r.d.s. (ruolo direttivo speciale) Luigi cavalier OMR Gallo. Fu nominato nel 2007 Commissario straordinario e rieletto Presidente nel 2009 e nel 2015.

Nella giornata di sabato 16 si sono svolte nella sede della Associazione, sito in via S. Cosimo Fuori Porta Nolana, 44 le votazioni per il rinnovo del Direttivo. Aventi diritto al voto i poliziotti in servizio ed in quiescenza. Su votanti 75 sono stati attribuiti 66 voti al Presidente.







In congedo dal 2001 per raggiunti limiti di età, si è arruolato nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nell’anno 1962. Dopo il corso di perfezionamento presso la Scuola Allievi di Caserta, inviato al IX Reparto Mobile di Palermo, svolgendo anche il servizio quale infermiere militare qualificato. Da questo Reparto assegnato nel 1967 al Reparto Mobile di Napoli. Successivamente trasferito nel 1970 alla Questura di Napoli, svolgendo le mansioni di autista veloce dopo aver superato il corso per il rilascio della patente alta velocità. In seguito ha guidato la sezione volanti di Commissariati di Ponticelli e Vicaria Mercato. Nel 1980 fu scelto per la Sezione di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica presso l’allora Prefettura Circondariale.

Dopo la brillante carriera nella Polizia di Stato, la sua immissione alla Presidenza del sodalizio ha fatto si da far crescere il numero degli associati, che allo stato risultano circa 1800 tra soci effettivi, simpatizzanti e sostenitori.

La sezione napoletana è la più numerosa in Italia per numero di iscritti.

Le Votazioni. I Consiglieri eletti nel numero di otto sono: sostituto commissario Morisco Ludovico, 52 voti; guardia di PS Schiano Sergio, 46 voti; commissario r.d.s. Ombelino Giuseppe, 45 voti; guardia di PS Cecere Salvatore 45 voti; guardia di PS Tiano Guido, 43 voti; sovrintendente capo Antrichetti Giovanni, 37 voti; vice ispettore Gallo Giovanni 43 voti; commissario r.d.s. Bosco Giuseppe.







I sindaci eletti nel numero di tre sono: commissario dottoressa Sirico Maria Rosaria, 57 voti; ispettore superiore Di Maggio Marco, 49 voti; assistente capo coordinatore dottoressa Roefaro Maria.

Presidente seggio elettorale: Socio Sostenitore Varriale Rosario

Segretario seggio elettorale: Socio Simpatizzante professor Sirimmaco Francesco