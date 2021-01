Centrale Operativa Comunale al lavoro, questa mattina a Palazzo De Fusco. Sul tavolo il nodo della riapertura delle scuole.

Una riunione convocata con urgenza dal primo cittadino Carmine Lo Sapio che dopo l’ordinanza regionale firmata dal Presidente Vincenzo De Luca ha voluto ascoltare gli operatori locali in prima linea contro il Covid 19 per fare un punto sulla situazione a Pompei.







Un trend in leggera risalita, come nel resto della Regione e in linea con le previsioni nazionali. Una situazione da monitorare con attenzione (e per fronteggiare la quale nei prossimi giorni saranno incrementati i controlli sul territorio per il rispetto delle normative vigenti che va affrontata con decisone.







Centrale Operativa e Amministrazione hanno, dunque, deciso di seguire le indicazioni contenute nella delibera regionale n.2 che a partire da domani, lunedì 18 gennaio, prevede il ritorno a scuola per la didattica in presenza degli alunni fino alla terza elementare. Il calendario del rientro in aula per tutte le altre classi è in fase di aggiornamento continuo e viaggerà di pari passo con l’analisi dell’evoluzione pandemica. Proprio per limitare, ulteriormente, la diffusione del virus e tutelare la salute dei bambini, è stata stabilita la sospensione del servizio di refezione scolastica.

Questo per evitare altre occasioni di contagio. Qualora la situazione lo consentirà, il servizio sarà prontamente riattivato. Nel frattempo, sempre per garantire in rientro in sicurezza degli alunni, sabato pomeriggio, tutti i plessi che ospitano scuole elementari sono stati sottoposti ad un’attenta sanificazione.