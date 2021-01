Sono terminati gli interventi di riqualificazione in via Sant’Anna dove in questi giorni è stato steso l’asfalto nel secondo tratto della strada, dopo aver posato il basolato nella prima parte e aver risistemato i marciapiedi in cubetti di porfido.

Riqualificato anche il manto stradale nella confinante via Mercadante.







Completata quindi questa fase, d’accordo con il vicesindaco Eva Lambiase, entro pochi giorni inizieranno gli interventi sulla pubblica illuminazione lungo tutto il tratto interessato e l’opera sarà ultimata, consegnando alla città una porzione di territorio più sicura e più bella.

“Manteniamo un altro impegno preso con i sangiorgesi – conclude il Sindaco Zinno -Continuiamo a costruire. Insieme”