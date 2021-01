Ancora sangue nelle strade dei monti Lattari: gambizzato un imprenditore di Gragnano a Santa Maria la Carità. Vittima della sparatoria è A. C. di 56 anni, titolare di una concessionaria di automobili. La gambizzazione sarebbe avvenuta alle ore 19 circa in via Motta a Santa Maria la Carità dove l’uomo si trovava a piedi. A. C. sarebbe stato avvicinato da una moto con in sella due persone.







L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Adesso si trova all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118. Sull’episodio stanno indagando gli agenti di polizia del commissariato di Castellammare, agli ordini del primo dirigente Pietro Paolo Auriemma e del vicequestore Manuela Marafioti.