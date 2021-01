Nella mattinata odierna, i carabinieri della Tenenza di Cercola, hanno dato esecuzione in Napoli, Pollena Trocchia e Rotello (CB) a quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Nola — Ufficio G.I.P. — per i reati usura aggravata ed estorsione.

Le indagini sono state avviate nell’ottobre 2019 a seguito di una denuncia per usura sporta presso la Tenenza dei Carabinieri di Cercola da parte del titolare di un esercizio commerciale di Pollena Trocchia il quale, trovandosi in uno stato di difficoltà economica, si era visto costretto a rivolgersi a soggetti dediti all’attività di usura tra cui gli odierni arrestati.







Le difficoltà nel reperire il denaro ed assolvere alle obbligazioni contratte (il tasso di interesse praticato oscillava tra il 20 ed il 120% annuo) hanno ulteriormente aggravato la posizione debitoria della vittima la quale ha subito anche azioni intimidatorie da parte degli usurai. Le dichiarazioni rese in denuncia hanno trovato pieno riscontro nell’attività tecnica delegata dall’A.G., nel rinvenimento di prove documentali nonché in alcune dichiarazioni di un collaboratore di giustizia co-indagato con gli arrestati nello stesso procedimento penale.

Gli arrestati (A. V., di anni 57, C. G., di anni 50, S. C., di anni 40, C. P., di anni 44) sono stati associati presso le case circondariali di Napoli Poggioreale, Secondigliano e di Larino.