Questa mattina il Sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha incontrato i medici dell’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) istituito dalla Asl Na 3 Sud, presso il drive in di via Marconi dove ogni giorno, questi giovani professionisti, sono impegnati ad effettuare tamponi ai nostri concittadini e a quelli di San Sebastiano al Vesuvio.

Da mesi ormai, da quando cioè è stato istituito il drive in, sono loro a compiere quotidianamente il lavoro di screening per il controllo dell’emergenza Covid-19 sul territorio anche grazie al prezioso supporto dei tanti volontari della Protezione Civile comunale che forniscono un fondamentale sostegno all’organizzazione di tale attività.

Nel sopralluogo di oggi il Sindaco ha verificato che finalmente, anche grazie al lavoro della Dottoressa Stocchetti dirigente del distretto 54, i medici hanno avuto tutte le strutture necessarie per un lavoro in sicurezza anche rispetto agli agenti atmosferici.







Difatti i medici in maniera instancabile, anche in presenza di condizioni meteo avverse, sotto le tende allestite dalla nostra Protezione Civile, hanno svolto le loro attività egregiamente e ultimamente stanno anche effettuando i vaccini presso l’ospedale Apicella.

Per il lavoro di controllo e prevenzione e a nome di tutta la città, Iil Sindaco ha voluto quindi ringraziare il team dell’Usca, composto dalle Dott.sse Roberta Di Natale, Carmen Ascione, Leda De Angelis e dai Dott. Paolo Walter Pica, Raffaele Lieto e Vincenzo Maglietta.

I medici oggi hanno evidenziato che nonostante i tamponi siano pochi il numero di positivi è aumentato, ma in particolare vi sono nuclei familiari positivi che evidenzierebbero anche comportamenti non corretti durante il periodo natalizio.







Proprio per questo continuiamo a monitorare costantemente la situazione dei contagi in città e a breve aggiorneremo come ogni settimana i dati grazie al lavoro dei medici dell’UOPC.

“Ricordiamo sempre – conclude Zinno – che se vogliamo uscire definitivamente da questa emergenza, dobbiamo riflettere su ogni nostro comportamento ed agire con responsabilità e coscienza”.