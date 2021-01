Se fosse una pellicola da cinema avrebbe come titolo “scusate il ritardo”. Il Governo, nell’ultima Legge di Bilancio ha sbloccato oltre 236 milioni di fondi latenti o bloccati da anni se non addirittura da decenni, come nel caso dei 44 milioni destinati destinati alla ricostruzione post terremoto del 1980. Un’iniziativa importante che si aspettava da oltre 40 anni e che il Governo guidato da Giuseppe Conte ha portato a compimento.

L’emendamento che sblocca i fondi porta la prima firma del deputato 5 stelle Generoso Maraia, sono molti i colleghi deputati pentastellati a seguire l’onorevole Maraia fra cui si annovera anche l’onorevole Teresa Manzo eletta nel collegio di Castellammare di Stabia e capogruppo della commissione al bilancio.







“Da troppo tempo la Campania era in attesa di risposte concrete per mettere finalmente la parola fine alla decennale ricostruzione post-sisma dell’Irpinia. Con l’approvazione dell’emendamento del collega Generoso Maraia in Legge di Bilancio, cofirmato da me ed altri colleghi, finalmente sarà possibile sbloccare dopo anni di inutilizzo più di 236 milioni di euro destinati alla ricostruzione.

Fondi a cui le amministrazioni comunali e locali non avevano potuto avere accesso a causa dell’esistenza di troppi vincoli e limitazioni. Complessivamente vengono sbloccati più di 236 milioni di euro, totale ripartito nei confronti dei singoli comuni campani. La cifra destinata alla Provincia di Napoli è di circa 44 milioni di euro”, si legge sulla pagina dell’onorevole Manzo.







A Castellammare di Stabia andrà su per giù la stessa cifra che tocca a Napoli, ovvero oltre 25mila euro. 5.586.584 euro circa arriveranno a Torre Annunziata, oltre 140mila a Sorrento mentre sono circa 566mila i fondi destinati a Vico. La cifra più alta è quella assegnata Sant’Antonio Abate: oltre 5 milioni di euro. Una misura degna di nota ed importantissima che da giustizia ad una tragedia che viene da lontano e finalmente consentirà ai comuni di intervenire in maniera concreta. L’augurio è che i Comuni interessati possano e sappiano utilizzare al meglio le risorse sbloccate.

Ivano Manzo