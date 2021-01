Pubblicato il nuovo report Covid del 20 gennaio per la città di Pompei. La situazione dei contagi resta critica con ulteriori contagiati e purtroppo anche con un nuovo decesso.

Negli ultimi cinque giorni i positivi sono passati da 109 agli attuali 119.

Sono 18 i guariti dal 15 gennaio ad oggi, mentre i positivi da inizio crisi epidemica salgono a 1.041 le persone colpite dal coronavirus, aumentando di 29 casi.









Purtroppo nel bollettino del 20 gennaio è registrata anche una nuova vittima. Con questo nuovo decesso sale a 27 il totale delle persone sconfitte dal Covid a Pompei.

Intanto, anche a Pompei da domani 21 gennaio saranno nuovamente in classe tutti gli alunni della Scuola Primaria. Diversi i messaggi sulla pagina Facebook del Comune pompeiano che a fronte di questo aumento dei dati cittadini si chiedono: “Aumentano i contagi aumentano i deceduti e si decide di riaprire le scuole…. ma poi in quali condizioni? Sono effettivamente sicuri i nostri figli come dicono? Lunedi dovrebbero riaprire le scuole medie ma ad oggi noi genitori non sappiamo se è garantita la sicurezza della salute dei nostri ragazzi…”