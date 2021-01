Lunedì mattina riprendono i lavori per il restyling di via Lepanto. Il tratto interessato e che sarà chiuso per la creazione del cantiere è quello compreso tra l’uscita autostradale e la rotonda in cui si incrociano via Lepanto e via Mazzini. Su tutto il tratto sarà istituito un senso unico di marcia.

Chi proviene dall’uscita dell’autostrada A3 o dal vicino Comune di Scafati potrà immettersi su via Lepanto e procedere verso il centro di Pompei. Al contrario, chi dal centro dovrà raggiungere il casello autostradale o i comuni dell’agro nocerino-sarnese, dovrà percorrere strade alternative, tra cui viale Unità d’Italia.







“Chiediamo massima collaborazione e tolleranza ai cittadini di Pompei – afferma il sindaco Carmine Lo Spaio – A fronte di qualche piccolo disagio, il progetto in fase di realizzazione su Via Lepanto, migliorerà significativamente la qualità della vita e la viabilità pompeiana”.

I lavori che prenderanno il via lunedì, fanno parte di un progetto più ampio che prevede la riqualificazione dell’intero tratto di via Lepanto fino a Piazza Bartolo Longo con la creazione di un’ampia aerea pedonale, nonché il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi (laddove possibile) e delle caditoie per la raccolta delle acque bianche su via Crapolla I e II. Un’opera che sarà realizzata a step, per evitare ulteriori disagi alla popolazione.