È definitivamente finita l’avventura di Arkadiusz Milik al Napoli. Il polacco, fuori rosa dall’inizio della stagione per aver rifiutato sia il rinnovo del contratto che le varie cessioni proposte dalla società, si trasferisce all’Olympique Marsiglia.

La formula dell’operazione è quella di un prestito di 18 mesi, quindi fino a giugno 2022, con diritto di riscatto. Ma il diritto diventerà presto un obbligo: il contratto prevede l’obbligatorietà del passaggio definitivo non appena il Marsiglia conquisterà un punto in campionato con Milik in rosa.







Nei giorni scorsi c’è stato il rinnovo del contratto di facciata dell’attaccante con il Napoli, necessario per farlo partire in prestito, ma il trasferimento non si concludeva per via delle due cause pendenti tra il calciatore e la società di De Laurentiis. Le diatribe riguardavano il famoso ammutinamento di fine 2019 e una violazione dei diritti di immagine da parte di Milik. Pur di dare il via libera alla partenza, il Napoli ha deciso di archiviare entrambe le cause.







Le case azzurre riceveranno 9 milioni di euro più 4 di bonus. Inoltre l’accordo prevede anche un guadagno del 20% della cifra della eventuale futura cessione di Milik dal Marsiglia a un’altra squadra.

