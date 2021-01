Ancora 1.106 nuovi positivi oggi in Campania, come riportato nel bollettino odierno relativo alla giornata di giovedì. I tamponi processati sono stati 13.834 (di cui 1.580 antigenici).

Di questi nuovi contagiati, e il dato si riferisce ai soli positivi al tampone molecolare, 951 sono gli asintomatici, mentre 64 sono i sintomatici.

Stando ai dati odierni, quindi, il tasso di positività in lievissimo aumento e arriva a un pelo dall’otto per cento, giungendo al 7.99%, ieri era al 7,85%.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Martedì 12 gennaio – 7,44% – 1.098 contagiati

Mercoledì 13 gennaio – 9,42% – 1.294 contagiati

Giovedì 14 gennaio – 8,25% – 1.150 contagiati

Venerdì 15 gennaio – 7,74% – 1.132 contagiati

Sabato 16 gennaio – 6,99% – 1.021 contagiati

Domenica 17 gennaio – 9,20% – 714 contagiati

Lunedì 18 gennaio – 6,89% – 651 contagiati

Martedì 19 gennaio – 6,3% – 968 contagiati

Mercoledì 20 gennaio – 7,85% – 1.215 contagiati

Giovedì 21 gennaio – 7,99% – 1.106 contagiati





Negli ospedali il numero dei ricoverati scende nei reparti Covid. Aumentano però i degenti nelle terapie intensive dove restano 549 posti letto disponibili. La disponibilità di posti letto tra pubblico e privato per i ricoveri ordinari Covid oggi aumenta a 1.722.

Anche la percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, resta ovviamente invariata a 15.85%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 211.803 (di cui 445 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.299.650 (di cui 8.479 antigenici).

Il dato che risulta essere tanto positivo, troppo, tanto da risultare del tutto anomalo è quello dei guarini che ieri risultavano essere 863 e oggi schizzano ad una cifra incredibile che batte di almeno tre o quattro volte il record quotidiano e risulta essere di 10.105. Da inizio crisi epidemica sono guariti 146.113 pazienti campani.

I decessi in Campania oggi sono stati 46 quelli accertati nel report quotidiano, 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.557 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.087 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.438, due in meno rispetto a ieri. Salgono a 104 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con 13 nuovi ingressi nelle 24 ore.

E in linea con il numero dei guariti cala bruscamente il numero delle persone attualmente positive, che oggi diminuiscono di 9.045 unità e risulta essere di 62.133. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 60.591, anche in questo caso con un calo enorme di 9.047 unità.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 128.483 (+601)

– Provincia di Salerno : 30.036 (+208)

– Provincia di Avellino : 9.565 (+55)

– Provincia di Caserta : 37.634 (+109)

– Provincia di Benevento : 5.311 (+52) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Dopo cinque settimane di crescita ininterrotta, scende l’indice di trasmissibilità Rt in Italia collocandosi a quota 0,97, e calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari.

Ma è troppo presto per pensare ad una effettiva inversione di rotta della curva epidemica da Covid-19: restano ancora troppi i decessi ed i casi – 472 le vittime nelle ultime 24 ore, con 13.633 nuove infezioni – e 12 regioni si mantengono comunque sopra la soglia critica del 30% di occupazione delle Rianimazioni.