“Victor Osimhen è guarito dal Covid-19”. Con queste parole, pubblicate tramite l’account ufficiale Twitter, il Napoli ha annunciato la negatività dell’attaccante.

Osimhen quindi, dopo ventidue giorni di positività, ha ottenuto la negativizzazione dal Coronavirus. Era dal 1° gennaio che il nigeriano osservava l’isolamento domiciliare, a seguito del tampone positivo effettuato il 31 dicembre al ritorno in Italia dopo le feste di Natale.





Osimhen manca dal terreno di gioco da oltre due mesi e mezzo, quando subì l’infortunio alla spalla in una partita della nazionale nigeriana contro la Sierra Leone. Proprio nel momento in cui sembrava vicino il rientro, è arrivata la notizia del contagio, che lo ha forzatamente tenuto lontano da Castel Volturno.

Fonti vicine alla squadra fanno sapere che, nonostante la reclusione presso la propria abitazione, Osimhen è da qualche giorno che ha ripreso ad allenarsi con frequenza e decisione.







Sembra dunque davvero vicino il suo rientro in campo. Sicuramente non sarà pronto per la trasferta di Verona di domenica, ma potrebbe essere almeno tra i convocati per il match di Coppa Italia con lo Spezia del 28 oppure per la gara di campionato contro il Parma in programma il 31 gennaio.

Salvatore Emmanuele Palumbo