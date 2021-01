Se non per il dato dei guariti che oggi è rientrato in ambito di quel ritmo che lo caratterizza da settimane, segnalando 801 pazienti usciti definitivamente dall’incubo coronavirus, a differenza del dato straordinario e oggettivamente strano riportato ieri di oltre 10mila guariti in una sola giornata, il bollettino odierno è molto simile a quello delle 24 ore precedenti.





Resta veramente anomalo il totale dei guariti in un solo giorno. La stessa cifra o quasi, circa 10mila cinquecento, erano stati registrati nei dieci giorni precedenti. In 20 giorni del mese di gennaio, i guariti erano stati circa 26mila, poi nella sola giornata del 21, riportati nel report del 22 gennaio, l’exploit: 10.105.

Ebbene, sembra che il dato venga fuori, ed era l’unica spiegazione, da un allineamento sulla base della asintomaticità clinica, operazione dettata dalla circolare del ministero della Salute del 12 ottobre scorso.

La stessa circolare firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e di cui non si era tenuto conto mandando anche la Lombardia in zona rossa, oggi riabilitata in zona arancione, con la quale si è stabilito che per dichiarare guarito un paziente basta un solo tampone molecolare e non più due.







Intanto in Campania i nuovi positivi oggi sono 1.150 (di cui 133 casi identificati da test antigenici rapidi) relativi alla giornata di venerdì. I tamponi processati sono stati 15.663 (di cui 2.040 antigenici).

Di questi nuovi contagiati, e il dato si riferisce ai soli positivi al tampone molecolare, 951 sono gli asintomatici, mentre 66 sono i sintomatici.

Stando ai dati odierni, quindi, il tasso di positività in lieve calo, circa mezzo punto percentuale, si ferma al 7.34%, ieri era al 7,99%.









I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Mercoledì 13 gennaio – 9,42% – 1.294 contagiati

Giovedì 14 gennaio – 8,25% – 1.150 contagiati

Venerdì 15 gennaio – 7,74% – 1.132 contagiati

Sabato 16 gennaio – 6,99% – 1.021 contagiati

Domenica 17 gennaio – 9,20% – 714 contagiati

Lunedì 18 gennaio – 6,89% – 651 contagiati

Martedì 19 gennaio – 6,3% – 968 contagiati

Mercoledì 20 gennaio – 7,85% – 1.215 contagiati

Giovedì 21 gennaio – 7,99% – 1.106 contagiati

Venerdì 22 gennaio – 7,34% – 1.150 contagiati





Negli ospedali il numero dei ricoverati resta stabile nei reparti Covid. Aumentano però i degenti nelle terapie intensive dove restano 539 posti letto disponibili. Tra pubblico e privato la disponibilità per i ricoveri ordinari Covid oggi aumenta di un posto letto e arriva a 1.723.

Anche la percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, aumenta di circa due punti e arriva a 17.37%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 212.953 (di cui 578 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.315.313 (di cui 10.519 antigenici).

Con gli 801 guariti di oggi giungono a 146.914 pazienti campani.

I decessi in Campania oggi sono stati 29 quelli accertati nel report quotidiano, 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.586 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.116 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.437, uno in meno rispetto a ieri. Salgono a 114 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con con 16 nuovi ingressi nell’ultima giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumentano di 320 unità e risulta essere di 62.453. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 60.902, con 311 unità in più.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 129.118 (+635)

– Provincia di Salerno : 30.199 (+163)

– Provincia di Avellino : 9.656 (+91)

– Provincia di Caserta : 37.787 (+153)

– Provincia di Benevento : 5.332 (+21) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

ono 13.331 i nuovi casi di Covid in Italia in 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.455.185. L’incremento delle vittime, invece, è di 488, che porta il numero complessivo a oltre 85mila: 85.162.

Le persone attualmente positive in Italia scendono per la prima volta da settimane sotto i 500mila: 498.834, con un calo di 3.219 rispetto a venerdì. Dall’inizio dell’epidemia sono invece 1.871.189 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.062. Sono 2.386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 4 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 174. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.403 pazienti, in calo di 288 unità rispetto a venerdì. Sono 286.331 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia in 24 ore. Venerdì, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 264.728. Il tasso di positività scende di mezzo punto al 4,6% (era al 5,1%).