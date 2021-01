La Juve Stabia che perde a Monopoli per 4-2 è qualcosa che non ci si aspettava certamente. Infatti dopo l’iniziale vantaggio di 2-0 contro la squadra pugliese di mister Scienza, il Monopoli riesce a ribaltare la partita nella ripresa dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio per 2-1.

La Juve Stabia ha messo la freccia in avvio con le reti di Orlando prima e Berardocco poi su rigore, quindi il Monopoli ha segnato nel primo tempo con Starita riaprendo la gara dopo una buona mezz’ora delle vespe che sembravano in controllo. Nella ripresa al primo minuto Paolucci ha pareggiato, successivamente Bunino ha segnato il gol del sorpasso e nel finale Starita (doppietta per lui) ha servito il poker. La Juve Stabia ha iniziato con il 4-3-1-2 con Tomei in porta, difesa con Lia, Allievi, Troest e Rizzo, centrocampo con Scaccabarozzi, Berardocco e Fantacci, Orlando rifinitore dietro le punte Borrelli ( new entry) e Cernigoi ( rientrante dopo tre mesi di assenza).

La sconfitta della Juve Stabia e’ molto pesante e la societa’ Juve Stabia ha indetto il silenzio stampa dopo questa partita, infatti la consueta conferenza stampa in remoto con il tecnico e’ stata annullata. Mercoledi prossimo la Juve Stabia incontrera’ la Casertana nel recupero del match non disputato a dicembre.

Sorprende l’atteggiamento della Juve Stabia nella ripresa che ha sofferto di un black out inspiegabile, di cui ne ha approfittato il Monopoli che con questa vittoria si rilancia in classifica lasciando la zona play out. Da sottolineare che il Monopoli aveva vinto solo una volta in casa in questo campionato. Nella ripresa non hanno convinto i cambi del trainer Padalino, mentre il Monopoli di mister Scienza si e’ galvanizzato dopo aver raggiunto il pareggio e non demoralizzandosi dopo il doppio svantaggio accusato nei primi dieci minuti. Male la difesa stabiese che becca quattro gol senza essere immune da colpe, la stessa cosa dicasi del centrocampo che ha fatto poco filtro.

Urge ora uno scossone per la Juve Stabia che nella prossima settimana avra’ due match in casa con Casertana e Vibonese. Sara’ quindi fondamentale da parte della societa’ riflettere sulle modalita’ per come e’ arrivata questa sconfitta esterna dei gialloblu’ (che in stagione hanno vinto solo una volta fuori dal Menti con la Vibonese per 1-0).

La partita

Parte benissimo la Juve Stabia che fa una partenza sprint portando in vantaggio per 2-0 nei primi 10 minuti. Al 5’ Orlando porta in vantaggio i campani sfruttando in area locale un assist da sinistra di Scaccabarozzi. I gialloblu’ non si fermano e trovano il raddoppio al 9’ su rigore con Berardocco. Il penalty viene assegnato per fallo in area di Riggio su Borrelli.

La Juve Stabia sembra avere la partita in pugno, ma cosi non e’ infatti al 38’ il Monopoli accorcia con Starita, su assist di Lombardo dopo un’azione costruita da Zambataro. Il primo tempo termina con le vespe in vantaggio.

Al primo minuto della ripresa gol del Monopoli con Paolucci dopo uno-due con Starita: l’attaccante trafigge il portiere stabiese. La Juve Stabia e’ in confusione e il Monopoli cerca il terzo gol. Al 10’ break stabiese con Berardocco che colpisce il palo su punizione. Mister Padalino opta per qualche cambio inserendo Romero, Bovo, Codromaz e Ripa al posto di Cernigoi, Fantacci, Lia e Borrelli in varie slot ma la Juve Stabia non cambia inerzia, nonostante il cambio modulo con la difesa a tre. Il Monopoli invece prende il volo realizzando il 3-2 con il neo entrato Bunino su servizio di Tazzer al 40’ con la difesa stabiese non impeccabile. La Juve Stabia non reagisce e resta in balia dell’avversario.

Al 49’ Romero spreca il gol del pari sbagliando sottoporta mentre il Monopoli segna il quarto gol con Starita (uomo del match) in contropiede al 50’ prima del triplice fischio finale.

Finisce 4-2 per il Monopoli. Per la Juve Stabia una sconfitta che fa davvero male dopo quella contro la Ternana.

Domenico Ferraro