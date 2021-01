Juve Stabia, secondo arrivo in casa gialloblù il difensore Edgar Elizalde. Oggi trasferta contro l'ostico Monopoli 

Dopo l’attaccante Gennaro Borrelli, altra new entry per le vespe nella sessione invernale del calciomercato. Si tratta dell’eclettico difensore Elizalde.

Il nuovo dg, con incarico anche di ds, Giuseppe Pavone sta lavorando per rinforzare la rosa stabiese in vista del girone di ritorno.

A seguire il comunicato ufficiale della società campana per ufficializzare il neo acquisto:

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara, a titolo temporaneo, del difensore Edgar Joel Elizalde Ferreira, classe 2000.

Il calciatore, natio di Casupà (Uruguay), è cresciuto calcisticamente nel Wanderers, cominciando la sua esperienza in Italia con il Pescara. Nazionale Under 21 dell’Uruguay, ha vestito anche la maglia del Catanzaro.

Elizalde si aggregherà domenica al gruppo.

La sfida con il Monopoli

Oggi alle 15.00 la Juve Stabia incontrerà il Monopoli in trasferta.

Per le vespe un match importante per tornare alla vittoria che manca da tre turni. Gli uomini di mister Padalino hanno l’imperativo di riscattare la sconfitta interna contro la Ternana di domenica scorsa per 3-0.

Il Monopoli invece cerca punti per tirarsi fuori dalla zona play out. All’andata i pugliesi vinsero al Menti contro una Juve Stabia ancora in fase di allestimento.

Inoltre nel prossimo midweek mercoledì 27 gennaio i gialloblù dovranno recuperare il derby con la Casertana in casa, che non fu disputato nello scorso dicembre.

Domenico Ferraro