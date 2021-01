I nuovi positivi oggi in Campania sono 1.069 (di cui 104 casi identificati da test antigenici rapidi) relativi alla giornata di sabato 23 gennaio. I tamponi processati sono stati 16.219 (di cui 2.156 antigenici).

Risultano essere asintomatici 914 di questi nuovi contagiati, mentre 51 sono i sintomatici. I dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

Stando ai dati odierni, quindi, il tasso di positività risulta in calo, scende nuovamente sotto il sette per cento e si ferma al 6.59%, ieri era al 7.34%.





L’indice RT (tasso di contagiosità del Covid-19) in Campania è il più basso d’Italia con lo 0.76%, abbondantemente sotto l’1%. Questi risultati, giunti a circa un mese dalle festività di Natale, indicano, probabilmente, che le chiusure nei giorni di festa hanno dato il risultato atteso limitando il contagio.

Anche per questo la Campania resta in “zona gialla” almeno fino al 30 gennaio. A partire dal 24 ecco la ripartizione delle aree:

AREA GIALLA : Campania , Basilicata, Molise, provincia autonoma di Trento, Toscana; AREA ARANCIONE : Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta; AREA ROSSA : provincia autonoma di Bolzano, Sicilia.











I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Giovedì 14 gennaio – 8,25% – 1.150 contagiati

Venerdì 15 gennaio – 7,74% – 1.132 contagiati

Sabato 16 gennaio – 6,99% – 1.021 contagiati

Domenica 17 gennaio – 9,20% – 714 contagiati

Lunedì 18 gennaio – 6,89% – 651 contagiati

Martedì 19 gennaio – 6,3% – 968 contagiati

Mercoledì 20 gennaio – 7,85% – 1.215 contagiati

Giovedì 21 gennaio – 7,99% – 1.106 contagiati

Venerdì 22 gennaio – 7,34% – 1.150 contagiati

Sabato 23 gennaio – 6.59% – 1.069 contagiati





Negli ospedali il numero dei ricoverati Covid è in leggero aumento, ma calano le terapie intensive. Nelle terapie intensive ci sono 541 posti letto disponibili. Tra pubblico e privato la disponibilità per i ricoveri ordinari Covid oggi diminuisce e restano liberi 1.712 posti letto.

Anche la percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, aumenta di circa due punti e arriva a 17.07%.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 214.022 (di cui 682 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.331.532 (di cui 12.675 antigenici).

Oggi i guariti registrati nel report quotidiano sono stati 525 con i quali giungono a 147.439 pazienti campani che hanno superato la malattia.

I decessi in Campania oggi sono stati 12 quelli accertati nel bollettino dell’Unità di Crisi, 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.598 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.128 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.448, undici in più rispetto a ieri. Scendono di due e sono ora 112 le persone ricoverate in Terapia Intensiva, con 7 nuovi ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi aumenta di 532 unità e risulta essere di 62.985. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 61.425, con 523 unità in più.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 129.910 (+792)

– Provincia di Salerno : 30.334 (+135)

– Provincia di Avellino : 9.700 (+44)

– Provincia di Caserta : 37.886 (+99)

– Provincia di Benevento : 5.378 (+26) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Sono 11.629 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 2.466.813. L’incremento delle vittime, invece, è di 299, che porta il numero complessivo ad 85.461. Sono 216.211 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in 24 ore. Sabato, secondo i dati del ministero della Salute, erano stati 286.331. Il tasso di positività risale al 5,3% (sabato era al 4,6%).

Torna a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva per il Covid. Sono 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a sabato.