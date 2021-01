Giornata in pieno stile Napoli. Le squadre davanti in classifica incappano in partite no (il Milan asfaltato dall’Atalanta e Inter fermata dall’Udinese) e quelle subito dietro conquistano i tre punti (vittorie per Roma, Atalanta e Juventus), quindi serviva il successo necessariamente, sia per provare a recuperare terreno dalla vetta che per mantenere la terza piazza. E il Napoli ovviamente esce sconfitto dal Bentegodi, subendo un 3-1 senza appello contro il Verona, scendendo al sesto posto in graduatoria.

Eppure la gara era cominciata come meglio non si sarebbe potuto, con il gol di Lozano dopo nemmeno dieci secondi dal fischio d’inizio. Poi, esclusa una conclusione di Demme parata da Silvestri che avrebbe raddoppiato il vantaggio, il Napoli è scomparso dal campo. Il Verona ha trovato il pareggio nel primo tempo e ha poi messo la freccia nella ripresa, mettendo a segno la seconda e la terza rete.







Davvero poco o nulla è da salvare in questa domenica veronese. Lozano, una volta siglato l’1-0, non ha più trovato confidenza con il pallone. Tutti gli altri giocatori hanno disputato un incontro sottotono.

L’emblema della brutta prestazione della squadra è stato Insigne, mai pericoloso, mai un tentativo di assist dei suoi, soltanto passaggi corti al compagno più vicino e un tiraccio sparato dal limite dell’area e finito vicino alla bandierina del calcio d’angolo.







Male la difesa, a cominciare da Di Lorenzo, che porta sulla coscienza l’1-1, arrivato per una diagonale difensiva non portata a termine dal numero 22, proseguendo per Maksimovic, autore di diversi errori in disimpegno e superato facilmente da Barak in occasione del 2-1, e Meret, non impeccabile sulla terza rete avversaria. Molto negativa anche la prova di Bakayoko, poco reattivo in mezzo al campo e che non ha dato il suo consueto apporto di tenacia e cattiveria.

A nulla sono valsi gli ingressi in campo di Mertens e Osimhen, entrambi completamente fuori forma. Il belga non ha inciso nel gioco azzurro e anzi è stato suo l’errore che ha dato il via all’azione gialloblù che ha chiuso la gara; il nigeriano, apparso anche particolarmente nervoso, buttato nella mischia dopo lo svantaggio, non ha avuto modo di dare profondità alla squadra, visto che il Verona si è difeso in maniera compatta senza concedere spazi.







Non si può imputare sempre colpa alla sfortuna, perché mai come oggi il Napoli ha messo in piedi una prestazione completamente da censurare, sotto ogni aspetto. Gattuso deve assolutamente fare un bilancio e capire se e come si può cambiare marcia a una squadra che ha degli indubbi valori tecnici, ma che troppo spesso ha dei blackout totali e pecca sicuramente di carattere e forza mentale. Magari il rientro di Osimhen, che però ne deve fare di lavoro per tornare il calciatore esplosivo che abbiamo visto prima dell’infortunio, potrà mettere una toppa almeno sul tipo di gioco che il tecnico ha in mente e sui risultati futuri.

Il prossimo appuntamento è per giovedì, quando il Napoli ospiterà lo Spezia per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà poi la volta del Parma domenica prossima per il ventesimo turno di campionato.

Salvatore Emmanuele Palumbo