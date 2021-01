Continua la corsa in campionato del Napoli. Bisogna mettere un punto e andare a capo riguardo la serata negativa di mercoledì per la Supercoppa e dare il 100% per la gara di Serie A in programma domani. Gli azzurri alle 15 al Bentegodi se la vedranno con l’Hellas Verona, per quello che è l’ultimo turno del girone d’andata.

La squadra di Gattuso al momento è al terzo posto in classifica, da confermare con una vittoria contro i gialloblù (sarebbe la terza consecutiva).





E’ notizia di ieri la guarigione di Osimhen dal Coronavirus. L’attaccante però, in ripresa anche dalla lussazione alla spalla, non sarà pronto per tornare in campo domani, proseguirà il suo lavoro di riavvicinamento alla forma ottimale e potrebbe figurare nuovamente tra i convocati per la sfida di Coppa Italia di mercoledì o per la prossima di campionato.

L’altro positivo al Covid della rosa azzurra, Fabian Ruiz, invece non ha ancora ottenuto un risultato negativo dal tampone e continua il suo isolamento domiciliare.

Gattuso dovrebbe effettuare qualche cambio di formazione rispetto all’undici che ha iniziato l’incontro contro la Juventus. Tra i pali dovrebbe rivedersi Meret, così come al centro della difesa, di fianco a Koulibaly, Maksimovic potrebbe prendere il posto di Manolas. Sugli esterni Di Lorenzo confermato a destra, mentre a sinistra Hysaj giocherà in luogo di Mario Rui. La coppia di centrocampo sarà formata, per la terza gara consecutiva, cioè da quando Fabian è stato fermato dal Covid, da Demme e Bakayoko.





In avanti c’è qualche dubbio in più. Sicuro del posto Insigne sul fronte sinistro della trequarti, gli altri elementi sono da valutare. Molto probabilmente al centro del terzetto a supporto della prima punta continuerà ad agire Zielinski, apparso però affaticato mercoledì e tallonato da Elmas per la maglia da titolare. La prima punta e l’esterno destro appaiono le incognite maggiori: Mertens è uscito di nuovo malconcio dal campo nell’ultima partita e ha seguito un lavoro personalizzato in palestra (non potrà di certo giocare dal primo minuto) e anche Petagna sta convivendo con un infortunio al piede e sta stringendo i denti. Le due ipotesi più plausibili sono l’impiego di Petagna con Lozano sulla destra oppure l’avanzamento del messicano come centravanti atipico e l’inserimento di Politano come ala destra.

Il Verona di Juric è una delle compagini che più sta impressionando in questa edizione della Serie A. I gialloblù si trovano al nono posto in classifica, a soli quattro punti dalla zona Europa League. Il loro attacco non è prolifico (soltanto quindicesimo tra i gol fatti), ma la difesa sta dando il meglio di sé (seconda come minor numero di gol subiti, dietro soltanto al Napoli), subendo più di una rete soltanto i tre delle diciotto giornate finora disputate. Il tecnico croato proporrà il suo collaudato 3-4-2-1. Magnani guiderà la difesa, Faraoni e Donarci agiranno da tornanti a tutta fascia, dando una mano in difesa e tentando gli inserimenti in area avversaria, mentre Barak e Zaccagni, obiettivo di mercato del Napoli, supporteranno l’unica punta Kalinic.







PROBABILI FORMAZIONI

Verona​(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Gunter; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

Napoli​(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo