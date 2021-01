Pubblicato il report Covid del 24 gennaio per la città di Pompei. La situazione dei contagi mostra ulteriori positivi e anche fortunatamente nuovi guariti.

Negli ultimi 4 giorni, sono stati registrati 30 nuovi casi positivi e 23 guariti.

Da 20 gennaio ad oggi i cittadini pompeiani attualmente positivi passano da 119 ai 126 segnati nel report odierno.

Da inizio crisi epidemica salgono a 1.071 le persone colpite dal coronavirus nel comune di Pompei.

Cosi come disposto dall’ordinanza regionale n. 3 del 22 gennaio 2021, lunedì 25 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza anche per le scuole secondarie di primo grado.

Pertanto, gli istituti scolastici del territorio pompeiano riapriranno regolarmente i battenti, eccezion fatta per il Plesso Maiuri di via Sant’Abbondio nel quale – così come richiesto dal dirigente scolastico – sono in corso lavori di ammodernamento al sistema di riscaldamento.

I lavori proseguiranno fino al 27 gennaio, data in cui verrà comunicata la ripresa delle lezioni.