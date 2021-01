A Mariglianella, per il 27 gennaio 2021, nel 76° Anniversario dell’Abbattimento dei Cancelli di Auschwitz, l’Amministrazione Comunale ha predisposto l’affissione di un manifesto commemorativo, a firma del Sindaco, Dott. Arcangelo Russo.

Il Parlamento Italiano, con la Legge n. 211 del 20 luglio del 2000, ha istituito il “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.







Anche quest’anno, pur nelle ristrette condizioni dovute alla persistente emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Mariglianella provvede alla speciale rammemorazione così riscontrando positivamente le sollecitazioni rivolte agli Enti Locali dalla Prefettura, Ufficio del Governo di Napoli.

Con la citazione di un pensiero di Primo Levi, «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario», viene aperto il testo della comunicazione pubblica destinato alla Cittadinanza di Mariglianella: «Le parole di Primo Levi sono ancora un monito. Il dramma della Shoah non deve essere dimenticato, deve essere narrato alle nuove generazioni.







I nostri giovani devono essere consapevoli dell’orrore di cui l’uomo può essere capace quando cade prigioniero di se stesso in un delirio di onnipotenza che può diventare contagioso e assumere una dimensione tragicamente collettiva. Il Comune di Mariglianella, per antica tradizione di tolleranza e di rispetto per i popoli, sente particolarmente questa giornata perché “quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo”».

Nel 76° Anniversario dell’Abbattimento dei Cancelli di Auschwitz, 27 gennaio 1945-2021, viene rinnovata la volontà a contribuire alla conservazione della Memoria, in Europa, in Italia ed a Mariglianella, di quei tragici fatti, accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale, affinché mai più accadano.