La voce raffreddata di Pierpaolo Milone, ha permesso ai circa 700 spettatori in streaming di seguire la vittoria esterna dei bianchi sul non facile campo laziale. Con un goal per tempo il Savoia ha rosicchiato 3 punti allo sconfitto Latina, dando così la caccia alle prime posizioni.





De Rosa e Giovanni hanno deciso la gara infilzando il pur bravo portiere Trapani, nonostante il tempo inclemente che non poche volte ha condizionato il regolare svolgimento del match. A voler essere pignoli, si potrebbe dire che non è stata una bella partita sul piano del gioco, ma sarebbe una cattiveria senza senso, non dimenticando che oggi mancavano elementi dai piedi buoni che sono stati comunque ben sostituiti.

Come si può pretendere anche il bel gioco quando il vento non ti concede un buon controllo del pallone e non parlo della pioggia, ma poi alla fine ciò che conta è il risultato e s’è vinto.

Il Formia ha ben giocato le sue carte nel secondo tempo ma è stato sempre fermato dalla difesa ben schierata degli uomini di Aronica, ottima la prova di Alessio Gargiulo un ex che non dimentica la maglia bianca.





Del Savoia si può essere molto soddisfatti di tutti, mettendo una nota su De Rosa autore del primo goal e dell’assist sul falco Giovanni Kieremateng che ora a 8 reti è il capocannoniere della squadra.

Insomma la squadra cara al Presidente Onorario Mazzamauro tornerà al Giraud dopo due trasferte con un bottino di quattro punti e con un po’ di fortuna potevano essere di più, ma guardiamo avanti, la sfida è lanciata e non da ora… Sì, ma ce sta nu sacco ‘e tiempo annanze e cia putimm fa…

Lo penso anch’io ma stiamo zitti e lavoriamo con serietà ed umiltà.

Ernesto Limito