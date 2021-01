Nella seconda giornata del Campionato di Serie A della specialità Raffa, che si è disputata sabato 23 gennaio, è arrivata una sconfitta interna per l’Accessori Moda Kennedy del presidente Antonio Ferrante.

La formazione campana, allenata da Antonio Carbone e inserita nel Girone 1, tra le mura amiche del bocciodromo di Piazzolla di Nola, dopo aver chiuso il primo turno di gioco sul 2-2, si è arresa con il punteggio di 3-5 ai milanesi della Mp Filtri Caccialanza.







“Abbiamo incontrato una formazione molto forte – ha commentato il tecnico della Accessori Moda, Antonio Carbone –; non abbiamo sfruttato alcune occasioni che ci avrebbero consentito di pareggiare. Manchiamo di continuità sia fisicamente che mentalmente, nei prossimi giorni ci alleneremo per migliorare”.

È stato rinviato a data da destinarsi, invece, l’incontro dell’altra compagine campana impegnata nel Girone 1, l’Enrico Millo di Baronissi, che avrebbe dovuto fare visita alla Vigasio Villafranca; la decisione è stata presa in quanto, nei giorni scorsi, è stata riscontrata la positività al Covid19 di qualche componente del team veneto. La squadra del presidente Franco Montuori, dopo l’esordio vittorioso con la Capitino di Isola del Liri, tornerà dunque in campo sabato 30 gennaio, nella sfida valida per la terza giornata, in programma sul campo della MP Filtri Caccialanza.







La neopromossa Accessori Moda, che nel turno inaugurale del torneo è uscita a mani vuote dal difficile campo della Nova Inox Mosciano, proverà a muovere la classifica nel prossimo turno – ancora casalingo – con la Pamperduto Montestanto di Macerata ferma, come i campani, a quota zero in classifica.

TABELLINO

A.F. Accessori Moda Kennedy (NA) – MP Filtri Caccialanza (MI) 3-5 (39-52)

PRIMO TURNO

F. Pappacena-M. La Marca-Laudato vs M. Luraghi-Savoretti-P. Luraghi 6-8, 8-0;

Giuseppe Pappacena vs Luca Viscusi 8-6, 1-8;

SECONDO TURNO

La Marca (F. Pappacena)-Laudato vs Savoretti-P. Luraghi 4-8, 3-8;

G. Pappacena-C. La Marca vs Viscusi-Bergamelli 1-8, 8-6.

All. A.F. Accessori Moda Kennedy: Antonio Carbone.

All. MPFiltri Caccialanza: Dario Bracchi