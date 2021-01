Venerdì 29 gennaio esce in radio e in digitale “PAESE DI PIAZZISTI” (Freecom / Believe Digital), il nuovo brano dello chansonnier e autore GIANGILBERTO MONTI. È attivo il pre-save del brano al seguente link: https://backl.ink/143975253.

Scritta e composta da Giangilberto Monti (con la collaborazione del bluesman Ubi Molinari) e arrangiata dall’artista insieme alla pianista e compositrice Ottavia Marini, “Paese di Piazzisti” è una ballad che descrive, con poesia e ironia, la crisi sociale che sta colpendo il Paese e il degrado del linguaggio, del modo di relazionarsi e di porsi.







«“Paese di Piazzisti” è un brano cantato senza particolari tecnicismi vocali, interpretando ogni parola come gli chansonnier e i cantautori fanno da sempre – racconta Giangilberto Monti – E dice quello che forse molti pensano quando accendono la televisione, ascoltano la radio o leggono le notizie del giorno, prima di un caffè. In fondo il nostro è un paese così, che spera solo di star guardando un brutto film, perché è capace di ben altro… o almeno ci prova».

Giangilberto Monti, allievo di Dario Fo e dello storico regista televisivo Vito Molinari, è uno chansonnier, attore, scrittore e compositore, ma è stato anche autore di teatro, produttore discografico, studioso della canzone francese ed esperto della comicità musicale italiana, oltre che della storia del cabaret moderno. Ha pubblicato saggi e dizionari per Garzanti, ha scritto per comici e cabarettisti, ha ideato e interpretato spettacoli di teatro-canzone e ha curato rassegne sul cantautorato italiano, pubblicando 17 album come cantautore e interprete, di cui gli ultimi sono “Le Canzoni del signor Dario Fo” (Fort Alamo/Warner, 2018) e “Maledetti Francesi” (Freecom, 2019).







Ha collaborato spesso con la Radio della Svizzera Italiana (RSI), ideando radiodrammi musicali – come “La Belle Époque della banda Bonnot” (Prix Suisse 2004) – e programmi sulla storia dello spettacolo. Da esperto della chanson française ha pubblicato divertenti saggi storici, ha riassunto il suo mondo discografico in “Romanzo musicale di fine millennio” (Miraggi, 2016) e raccontato le canzoni di Dario Fo in “E sempre allegri bisogna stare” (Giunti, 2017), da cui è tratto uno spettacolo di narrazione musicale con la jazz band di Paolo Tomelleri.