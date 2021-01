“Auguri di buon lavoro al mio amico e collega all’Europarlamento Valentino Grant, nuovo responsabile regionale della Lega in Campania. Nelle sue mani, da oggi, l’onerosa ma appassionante sfida di continuare il percorso portato avanti sin qui dall’on Nicola Molteni – che ringrazio per l’impegno e la dedizione -, puntando a far crescere ulteriormente, e sempre di più, il partito di Matteo Salvini al Sud, per il Sud.

È questa la scommessa più grande che, anzitutto Matteo Salvini, quindi tutti insieme, abbiamo assunto per il Mezzogiorno d’Italia. E sono certo che, attraverso i profili individuati, scelti per passione e competenza, si possa cominciare a scrivere la storia che questa porzione di Paese merita. Grant è l’ulteriore tassello della sfida, dopo le nomine delle scorse settimane in altre regioni meridionali.







L’Italia è in un momento delicato, alle prese con una gravissima crisi sanitaria, diventata economica e sociale. Imprese e famiglie sono allo stremo, i piu giovani rischiano il più grande furto dei loro anni.

L’imperativo è costruire classe dirigente seria, efficiente e competente, all’altezza della storia. Anche e soprattutto al Sud, dove ci attendono a breve sfide elettorali cruciali. Ed è a quelle che guardiamo, perché è nell’urna che le cose possono cambiare. Ma dobbiamo lavorare sodo per intercettare fiducia. Con impegno e serietà. Ricordo anzitutto a me stesso che sul nostro capo grava la responsabilità di essere il primo partito d’Italia.







Faccio pertanto il mio più sincero in bocca al lupo all’onorevole Grant e ai nuovi responsabili regionali del partito già al lavoro. Sono certo che insieme sapremo allargare e intercettare le energie migliori per costruire, anche al Sud, un partito operoso, radicato, vicino ai cittadini, a difesa del futuro nostro e dei nostri figli”.

Lo dichiara in una nota pubblica su Facebook l’on. europarlamentare eletto al Sud Massimo Casanova.