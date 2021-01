“La situazione è preoccupante, Torre Annunziata non ha mai dovuto registrare numeri così alti e in continuo aumento. La preoccupazione è condivisa anche dall’UOPC dell’Asl e da tutti i dirigenti scolastici con i quali ho avuto un proficuo incontro”.

Il sindaco Vincenzo Ascione prende atto di quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale, ma annuncia: “Risponderemo agli appunti fatti dal Tar alla nostra ordinanza e metteremo ben in chiaro i motivi della decisione che avevo preso di chiudere le scuole cittadine. Forse nella precedente ordinanza non eravamo stati abbastanza dettagliati nel descrivere la grave crisi epidemica che sta minacciando la città”.







Oggi il bollettino quotidiano dei contagi Covid, relativo alla giornata di ieri, segnala 46 nuovi positivi, oltre 100 nuovi positivi negli ultimi 3 giorni e soprattutto 501 cittadini attualmente positivi di cui 6 ricoverati.

“Purtroppo, nonostante quello che dice il Tar Campania – continua Ascione – la situazione resta molto preoccupante. Da un rapido calcolo, sui 501 cittadini attualmente positivi, sono ben 88 i giovani costretti in quarantena, in isolamento, a combattere il virus.







Con questi dati alla mano, con le risultanze dell’andamento epidemiologico e in base a quanto evidenziato nelle riunioni avute in giornata – conclude il primo cittadino oplontino – gli avvocati del comune stanno già lavorando ad una nuova ordinanza, che firmerò domani e che da lunedì richiuderà nuovamente le scuole cittadine”.

Gennaro Cirillo