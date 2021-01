Lunedì 1 febbraio si conclude la sessione invernale di calciomercato. La Juve Stabia comunica nel frattempo la cessione del centrocampista Volpicelli e dell’attaccante Romero.

Volpicelli non ha giocato neppure un minuto in campionato con la Juve Stabia in quanto infortunato nei primi mesi della stagione mentre Romero ha vestito la maglia di attaccante centrale senza però brillare per doti realizzative.

Sul fronte nuovi arrivi c’è invece l’ingaggio del giovane difensore Esposito, che va ad aggiungersi agli altri new entry Borrelli ed Elazalde.

A seguire i comunicati ufficiali della società stabiese fatti in giornata:

Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la Paganese Calcio 1926 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99. La S.S. Juve Stabia ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati.

Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la SSC Bari per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92. La S.S. Juve Stabia ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati.

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla SSC Bari, a titolo definitivo, del difensore Giuseppe Esposito, classe ’99. Il calciatore, natio di Marano di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli ed ha vestito anche la maglia della Fermana.

Intanto la Juve Stabia si prepara al prossimo match con i giocatori non più in ritiro come annunciato dal dg Pavone ieri dai canali della società.

Domenica alle 12.30 ci sarà la Vibonese al Menti.

Domenico Ferraro