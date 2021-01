Primo acquisto per la stagione 2021/2022 per il Napoli. Mentre la sessione invernale è ancora in atto e non è in programma​nessun​ trasferimento in entrata per gennaio, è arrivato ufficiosamente il colpo per il prossimo campionato.

Mattia Zaccagni vestirà la maglia azzurra. Il centrocampista offensivo del Verona concluderà la stagione in gialloblù e si aggregherà ai nuovi compagni a giugno. Il costo del cartellino sarà sui 10 milioni di euro.





L’annuncio ufficiale da parte della società non sarà diramato ora, ma direttamente al termine della stagione, in prossimità dell’arrivo effettivo del ragazzo a Castel Volturno.

Zaccagni, classe 1995, sta vivendo a Verona l’anno della consacrazione. Per lui cinque gol e cinque assist in questa edizione della Serie A (un gol e un assist proprio contro il Napoli nella decanale della scorsa domenica). Sicuramente uno dei prospetti più interessanti e apparentemente dal sicuro futuro ai vertici del calcio italiano.

Salvatore Emmanuele Palumbo