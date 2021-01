È notte fonda per la Juve Stabia: i gialloblù perdono il derby contro la Casertana, recupero del 23 dicembre scorso.

Al Menti passano i falchetti di mister Guidi con il punteggio di 2-0. I gol sono stati segnati entrambi nei finali delle due frazioni di gioco: al 45′ del primo tempo è Turchetta a finalizzare un’azione dopo un errore in uscita di Allievi in un appoggio a centrocampo, mentre al 47′ della ripresa in pieno recupero è l’ex Gigi Castaldo a segnare in contropiede.

La partita

Parte bene la Juve Stabia, schierata con il 3-4-1-2, che al 9′ va vicino al gol con un colpo di testa di Cernigoi (che poi esce per infortunio) su cui Avella fa una grande parata. La Casertana non demorde e risponde con alcune azioni pericolose, come quella di Matese.

Al 39′ la Juve Stabia può segnare con Romero, subentrato a Cernigoi, ma il portiere ospite si ripete alla grande.

Nel finale poi c’è la rete di Turchetta che spezza l’equilibrio. Nella ripresa la squadra di Padalino cerca di stringere i tempi ma non riesce ad impensierire la difesa ospite: infatti, i gialloblù conquistano vari calci d’angolo ma non riescono a segnare dimostrandosi poco efficaci nelle manovre offensive.

Mister Padalino opta per vari cambi per dare la scossa alla squadra e nel finale getta nella mischia anche la punta Ripa. I gialloblù si scoprono e Castaldo, che al 22′ aveva già sfiorato il raddoppio con un colpo di testa respinto sulla linea da Berardocco, li castiga nel recupero con il classico gol ex spingendo in rete un cross da destra con la retroguardia stabiese in ambasce.

È la terza sconfitta di fila della Juve Stabia che ora scivola all’undicesimo posto in classifica, fuori dalla griglia play off, superata dalla stessa Casertana in un momento di forma strabiliante.

La Juve Stabia ha avuto il demerito di non aver concretizzato le occasioni gol prodotte nel primo tempo, anche per un pizzico di sfortuna.

Da rivedere difesa e centrocampo che sono apparsi in difficoltà quando bisognava reagire per recuperare lo svantaggio. È stato deficitario lo spirito di reazione, con poche idee in fase realizzativa. La squadra di casa è apparsa confusionaria mentre la Casertana ha capitalizzato le occasioni create.

A fine gara la società stabiese conferma il silenzio stampa tramite l’ufficio stampa. A parlare è solo il direttore generale Giuseppe Pavone attraverso i canali societari: “È un periodo particolare che non gira bene. Ne usciremo tutti insieme lavorando compatti e con unità di intenti. Purtroppo giocare ogni tre giorni non ci consente di recuperare i vari infortunati. Crediamo di poterci risollevare con la compattezza di staff tecnico e societario”.

Domenica prossima altro incontro casalingo della Juve Stabia contro la Vibonese così come mercoledì sera contro il Catania. Due partite crocevia per la Juve Stabia in una settimana ancora caratterizzata dal calciomercato, da cui si aspettano dei rinforzi per le vespe.

Domenico Ferraro