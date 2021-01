Il Napoli batte lo Spezia per 4-2 e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove mercoledì prossimo affronterà l’Atalanta. Quello che si è visto è stato un Napoli dai due volti, spettacolare ed esplosivo nel primo tempo e confusionario e affaticato nella ripresa.

La gara è iniziata nel migliore dei modi. Il cambio di modulo ha dato i suoi frutti. Il Napoli sembra nato per esprimersi al meglio con il 4-3-3. I primi quarantacinque minuti sono stati lo scenario di un gioco arioso, rapido, con scambi veloci a un tocco. Ma si è vista anche una squadra attenta in difesa e che non ha concesso nulla agli avversari. Il centrocampo a tre regala un maggior equilibrio e maggiore densità in mezzo al campo: l’uomo in più tra le linee permette di palleggiare in maniera più convinta e fluida.





A fare da contraltare c’è l’opaca prova della ripresa, simbolo della schizofrenia che sta caratterizzando la stagione partenopea. Il ritorno al 4-2-3-1 ha messo in evidenza le falle e i difetti della squadra. Anche i difensori erano meno a proprio agio.

Resta da capire se Gattuso, dopo la prestazione di stasera, abbia deciso di virare per le prossime sfide sul modulo con cui è partita contro lo Spezia oppure se insisterà sul 4-2-3-1 che al momento sembra dare meno garanzie.





Sul 4-0 nel secondo tempo sono stati inseriti nuovamente Mertens e Osimhen, ma entrambi sono apparsi ancora ben lontani dallo stato di forma ottimale. Il belga, entrato al quarantacinquesimo e addirittura sostituito prima della fine del match, ha ancora evidenti problemi alla caviglia (applicato il ghiaccio in panchina dopo l’uscita dal campo). Il nigeriano deve fare i conti con la convalescenza dalla lussazione alla spalla, che con gli permette di correre in maniera ottimale, e Osimhen senza lo scatto che è il suo marchio di fabbrica perde ovviamente di spessore e pericolosità. Sono due giocatori da recuperare al più presto, in vista del delicato prosieguo della stagione.

Ora ci si rituffa subito nel campionato: domenica al Maradona arriverà il Parma per la prima giornata del girone di ritorno. Per la Coppa Italia, come dicevamo, l’appuntamento è per il prossimo mercoledì per la semifinale d’andata contro l’Atalanta.

Salvatore Emmanuele Palumbo