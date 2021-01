Visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da “coronavirus e in seguito alla nota diramata dall’Unita di Crisi regionale, il sindaco Carmine Lo Sapio ha disposto controlli serrati da parte delle forze di Polizia Municipale all’ingresso e all’uscita delle scuole.

In particolare, sono stati disposti controlli mirati nelle fasi di ingresso e di uscita degli studenti al fine di evitare da parte di tutti, genitori inclusi, situazioni di assembramento davanti agli istituiti scolastici, verificare il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, verificare l’utilizzo corretto delle mascherine e il rispetto degli appositi percorsi in entrata e in uscita dagli istituti scolastici.







Inoltre, il primo cittadino ha dato disposizioni ai dirigenti competenti per potenziare la linea wireless di tutti gli istituti scolastici al fine di garantire la didattica a distanza (Dad) e la didattica digitale integrata (Ddi) a tutti gli alunni. Sono stati, infine disposti, interventi di adeguamento strutturali necessari a garantire lo svolgimento della didattica in presenza degli alunni, con l’assoluto rispetto delle norme in materia di sicurezza e di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Contemporaneamente, sono stati avviate le sanificazioni dei locali degli ambienti scolastici, così come da protocollo.