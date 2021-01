A tre anni di distanza dal pluripremiato e innovativo album d’esordio “Human”, Rag‘n’Bone Man torna sulle scene con il nuovo singolo “All You Ever Wanted”, disponibile da oggi in digitale (https://SMI.lnk.to/LifeByMisadventure) e da venerdì 5 febbraio in rotazione radiofonica. Il brano è il primo estratto da “Life By Misadventure” (Columbia Records/Sony Music), il suo nuovo album di inediti, ricco di anima e cuore, e composto da 14 emozionanti canzoni, in uscita il 23 aprile e già disponibile in pre-order.

Il suono nervoso delle chitarre in “All You Ever Wanted” rappresenta l’irrequietezza del momento storico che tutti stiamo vivendo: «Attraversare le città di Brighton e Londra, in cui sono cresciuto, mi ha profondamente intristito e portato alla mente tutti quei posti fantastici che non ci sono più» racconta Rory Graham, alias Rag’n’Bone Man.







Il suo primo album “Human”(2017) è stato un successo fenomenale: ha debuttato al #1 della classifica del Regno Unito, è stato il disco venduto più velocemente di un artista maschile in tutto il decennio, ha ottenuto 4 certificazioni platino e si è aggiudicato un BRIT e un Ivor Novello Awards. L’omonimo singolo “Human” ha raggiunto 800 milioni di stream e in Italia ha conquistato il #1 dell’airplay radiofonico in Italia e la certificazione 5xPLATINO.

Rag‘n’Bone Man, dopo lo straordinario successo ottenuto con Human, si è messo nuovamente alla prova scrivendo e registrando a Nashville quello che sarebbe diventato “Life By Misadventure”, tornando in Inghilterra appena prima della diffusione della pandemia. Se in alcune canzoni sono presenti sonorità profondamente blues e soul, in questo nuovo album Rag’n’Bone Man perfeziona le sue abilità di artista, cantautore e interprete in grado di trasmettere con la sua musica un calore straordinario ed emozioni vere ad ogni respiro.







Gran parte dell’album è stato prodotto e registrato dal produttore e polistrumentista, vincitore di un Grammy Award, Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Alanis Morissette), nel suo studio poco fuori Nashville.

“Life By Misadventure” è stato registrato come un disco live. Rag‘n’Bone Man è stato affiancato dai suoi collaboratori di sempre, Ben Jackson-Cook (tastiere, co-autore e co-produttore dell’album), Bill Banwell (basso e co-autore) e Desri Ramus (corista), a cui si sono uniti il batterista Daru Jones (Lazaretto di Jack White) e la chitarrista Wendy Melvoin, che a soli 19 anni è entrata a far parte della band di Prince, The Revolution.







Questi musicisti hanno realizzato insieme un album immediato e di grande qualità, qualcosa di molto raro nell’epoca dell’autotune e delle sovraincisioni. Una delle canzoni del disco è stata, addirittura, registrata nel garage dell’artista.

«In passato mi è capitato spesso di scrivere e incidere un brano il giorno stesso e di usare quella stessa versione per il disco. In questo caso, invece, abbiamo avuto più tempo ed è stato più semplice riuscire a catturare delle emozioni vere », spiega Rag‘n’Bone Man.

“Life By Misadventure” è la giusta ventata di energia per questo periodo. Un album profondo e ricco di anima, che invita a crescere e guardare avanti.

Di seguito la trackist di “Life By Misadventure”:

1. Fireflies

2. Breath In Me

3. Fall In Love Again

4. Talking To Myself

5. Anywhere Away From Here

6. Alone

7. Crossfire

8. All You Ever Wanted

9. Changing of the Guard

10. Somewhere Along The Way

11. Time Will Only Tell

12. Lightyears

13. Party’s Over

14. Old Habits