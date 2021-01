“La ricostruzione post sisma in Campania, finalmente, si potrà completare. Abbiamo tolto il freno a una burocrazia, di fatto troppo lenta, che per anni ha bloccato il completamento degli interventi di riqualificazione. Grazie a un emendamento del Movimento 5 Stelle alla Legge di Bilancio 2021, i Comuni campani, colpiti da quella catastrofe naturale, riceveranno una boccata d’ossigeno importante per completare ciò ch’era rimasto in sospeso”. Così, l’europarlamentare salernitana del M5S, Isabella Adinolfi, commenta lo sblocco di oltre 79 milioni per la ricostruzione post sisma in Campania, di cui oltre 35 milioni destinati ai Comuni della Provincia di Salerno.







“Meno burocrazia per un Paese sempre più efficiente – conclude l’On. Adinolfi – Abbiamo sempre lavorato in questa direzione con il Movimento e anche questo provvedimento n’è una dimostrazione. I cittadini vogliono sempre più risposte certe, senza troppe scartoffie e lungaggini, ed è compito nostro dare tutti gli strumenti necessari per ridurre queste distanze. Ora, la palla passa in mano agli Enti locali che avranno il compito di gestire tali risorse e avviare immediatamente tutte le procedure necessarie per completare gli interventi di ricostruzione”.