Bollettino fotocopia di ieri sotto l’aspetto percentuale. Il tasso di positività risulta praticamente invariato: ieri era a 8,15% mentre oggi il risultato è 8,17%.

Scarsi duemila in meno i tamponi lavorati nella giornata di ieri. Sono infatti 14.380 i test nella giornata del 28 gennaio, di cui 2.021 antigenici. A risultare positivi, nelle ultime 24 ore in Campania, 1.175 (di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi) nuovi pazienti Covid.

Gli asintomatici risultano essere 999, mentre 71 sono i sintomatici. I dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Martedì 19 gennaio – 6,3% – 968 contagiati

Mercoledì 20 gennaio – 7,85% – 1.215 contagiati

Giovedì 21 gennaio – 7,99% – 1.106 contagiati

Venerdì 22 gennaio – 7,34% – 1.150 contagiati

Sabato 23 gennaio – 6.59% – 1.069 contagiati

Domenica 24 gennaio – 8,99% – 754 contagiati

Lunedì 25 gennaio – 8,53% – 976 contagiati

Martedì 26 gennaio – 7,39% – 1.178 contagiati

Mercoledì 27 gennaio – 8,15% – 1.313 contagiati

Giovedì 28 gennaio – 8,17% – 1.175 contagiati





Negli ospedali cala invece la domanda di assistenza ospedaliera, così come scende il numero di posti letto occupati nella terapia intensiva. La disponibilità per i ricoveri ordinari Covid è ad oggi di 1.735 posti letto. Nelle terapie intensive aumentano a 558 i posti letto disponibili.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, sale a causa dei nuovi degenti ed oggi è al 14.48%.





Per il governatore De Luca la situazione non è da ritenersi migliorata, ha dichiarato nel corso della diretta del venerdì su Facebook. In prospettiva De Luca paventa il rischio di una nuova zona rossa, per far calare il numero dei contagi su base mensile.

Nel frattempo, però, il Ministero della Salute si prepara a confermare la Campania per un’altra settimana in zona gialla.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 219.418 (di cui 1.167 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.397.782 (di cui 21.099 antigenici).

Oggi i guariti registrati nel report quotidiano segnano un nuovo picco e sono 3.101 con i quali giungono a 154.051 pazienti campani che hanno superato la malattia.

I decessi in Campania calano e sono 21 , 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.725 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.255 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.425, rispetto a ieri sono 49 in meno. Calano e sono ora 95, anche le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 3 in meno ad ieri, ma con 12 nuovi ingressi nella giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi sale di 1.947 unità e risulta essere di 61.642. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 60.122, con 1.895 unità in meno.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 133.185 (+657)

– Provincia di Salerno : 31.225 (+145)

– Provincia di Avellino : 9.932 (+66)

– Provincia di Caserta : 38.605 (+200)

– Provincia di Benevento : 5.645 (+135) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia: balzo in avanti dei positivi

La curva dei contagi da SarsCov2 in Italia non inverte il trend e, nonostante le fisiologiche oscillazioni giornaliere, si mantiene su numeri ancora troppo alti e sostanzialmente stabili. I numeri, dunque, evidenziano come persista una circolazione sostenuta del virus

Sono infatti 14.372 i test positivi nelle ultime 24 ore (contro i 15.204 di mercoledì), mentre le vittime sono 492 rispetto alle 467 del giorno precedente. Un quadro che, secondo gli esperti, richiede misure più restrittive rispetto alle attuali ma che non sempre si rispecchia nella scelta dei colori per le regioni – in base al livello di rischio – basata “su diverse considerazioni che non sono solo quelle epidemiologiche”.

Il tasso di positività è infatti del 5,2% (ieri era del 5,17%) a fronte di 275.179 test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati sempre nelle ultime 24 ore (contro i 293.770 di ieri). I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381.

Calano leggermente i ricoveri in terapia intensiva, pur non scendendo sotto i 2.000: diminuiscono di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri e in totale in rianimazione ci sono attualmente 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri.

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi nelle ultime 24 ore sono la Lombardia (2.603), la Campania (1.313), l’Emilia Romagna (1.265). Il Veneto ha fatto invece registrare solo 572 casi.