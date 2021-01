Contro l’immobilismo dell’amministrazione vollese, anche l’Associazione Radio VZone, promotrice di un murale per ricordare Diego Armando Maradona. “Un messaggio per i bambini che vivono in questo dormitorio di paesino, per incitarli a farcela per diventare il Dio dei propri sogni”.





“Ma i nostri ‘politici’ hanno paura di assumersi qualsiasi responsabilità – commentano dall’associazione – dalle più banali a quelle più serie”. Con una comunicazione social l’associazione vollese attacca l’amministrazione e chiarisce il proprio punto di vista:

“Il 25 Novembre 2020 muore Diego Maradona, i cuori di tutti i tifosi e non, si sono fermati, un susseguirsi di polemiche hanno affollato il web mettendo in dubbio cosa fosse stato veramente Maradona per i suoi “uaglioni”, ma è risaputo, a noi le polemiche non ci piacciono, noi vogliamo onorare “El Nino y la pelota” che con la sua tenacia è riuscito ad emergere.

Emergere, ed è proprio questo il messaggio che noi vogliamo trasmettere alle generazioni future.





Sta di fatto che l’Associazione RADIO VZONE circa a metà dicembre 2020 richiede al

Comune di Volla la realizzazione di un murale su uno stabile di proprietà del Comune, in onore di Diego.

La nostra richiesta giace impolverata su qualche scrivania del comune per circa 20 giorni. Per cercare di sbloccare la situazione provvediamo a contattare il Presidente del Consiglio comunale Ivan Aprea, il quale ci riferisce che per avere il permesso in questione bisogna avere la delibera da parte di tutta la giunta.

Fatto sta che sono passati ben due mesi e la nostra richiesta non ha ricevuto nessun esito.







Sappiamo bene che i problemi del Comune di Volla sono tanti, ma purtroppo prendiamo atto che per l’ennesima volta i politici di Volla hanno solo interesse ad abitare nella Casa comunale non prendendo in considerazione il potenziale di questo progetto e che comunque sarebbe stato un modo per far “emergere” la nostra cittadina, in considerazione anche del fatto che vari comuni limitrofi hanno realizzato dei murales o comunque intitolato strade per omaggiare Maradona, con una risposta mediatica notevole dalle televisioni e dalla stampa nazionale e internazionale.

Noi come Associazione chiediamo aiuto a chiunque abbia intenzione di sostenere questo progetto, ovviamente ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi proposta da parte di qualsiasi colore politico e qualsiasi politico (maggioranza e/o opposizione) o parenti e amici dei politici di questa cittadina”.