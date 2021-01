Tremila tamponi in più a ieri sono stati esaminati nella giornata di venerdì 29 dicembre, 17.345 (di cui 2.809 antigenici). A risultare positivi, nelle stesse 24 ore in Campania, 1.366 (di cui 116 casi identificati da test antigenici rapidi) nuovi pazienti Covid.

Gli asintomatici risultano essere 1.220, mentre 30 sono i sintomatici. Come sempre questi ultimi dati si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

Curva dei contagi in leggera flessione con il rapporto tra positivi e tamponi scende dall’8,17% di ieri al 7,87% di oggi.







I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni: Mercoledì 20 gennaio – 7,85% – 1.215 contagiati

Giovedì 21 gennaio – 7,99% – 1.106 contagiati

Venerdì 22 gennaio – 7,34% – 1.150 contagiati

Sabato 23 gennaio – 6.59% – 1.069 contagiati

Domenica 24 gennaio – 8,99% – 754 contagiati

Lunedì 25 gennaio – 8,53% – 976 contagiati

Martedì 26 gennaio – 7,39% – 1.178 contagiati

Mercoledì 27 gennaio – 8,15% – 1.313 contagiati

Giovedì 28 gennaio – 8,17% – 1.175 contagiati

Venerdì 29 gennaio – 7,87% – 1.366 contagiati





Negli ospedali risale la domanda di assistenza ospedaliera, mentre scende il numero di posti letto occupati nella terapia intensiva. La disponibilità per i ricoveri ordinari Covid è ad oggi di 1.725 posti letto. Nelle terapie intensive aumentano a 561 i posti letto disponibili.

La percentuale di occupazioni di letti nei vari reparti regionali di terapia intensiva, sale a causa dei nuovi degenti ed oggi è al 14.02%.





In questo scenario, si guarda alla vaccinazione come l’unica soluzione finale contro il virus. Da oggi si raccolgono le prenotazioni per immunizzare i cittadini campani dagli 80 anni in su.









Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 220.784 (di cui 1.283 antigenici) da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 2.415.127 (di cui 23.908 antigenici).

Oggi i guariti registrati nel report quotidiano sono 1.330 con i quali giungono a 155.381 pazienti campani che hanno superato la malattia.

I decessi in Campania sono 22, 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Con le vittime odierne giungono a 3.747 quelle campane da inizio pandemia. Sono 3.277 i decessi dal primo ottobre in Campania.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 1.435, rispetto a ieri sono 10 in più. Calano, e sono ora 92, anche le persone ricoverate in Terapia Intensiva, 3 in meno ad ieri.

Il numero delle persone attualmente positive oggi cala di 14 unità e risulta essere di 61.656. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che oggi sono 60.129, con 7 persone in più.









Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 133.946 (+761)

– Provincia di Salerno : 31.461 (+236)

– Provincia di Avellino : 9.986 (+54)

– Provincia di Caserta : 38.790 (+185)

– Provincia di Benevento : 5.703 (+58) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati. Non sono riportati ulteriori casi in attesa del secondo tampone di conferma.





Il contagio in Italia

Sono 12.715 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono, invece, 421.

Lo rivela il nuovo bollettino del ministero della Salute. I dimessi o guariti registrano un aumento di 16.764.

Sono stati in totale 298.010 i tamponi effettuati (molecolari e antigenici) nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi positivi (12.715) pari al 4,3%, -0,8% rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono ora 463.352, 4.472 in meno rispetto a ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.218, 52 in meno rispetto a ieri, nonostante i 132 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.098, 299 in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 1.990.152, quello dei deceduti è 88.279.