Non è bastata la vittoria di Coppa Italia contro lo Spezia per ridare totale fiducia a Gattuso e al suo operato in panchina, serve una risposta in campionato. La brutta prestazione e il conseguente brutto risultato del Bentegodi ha portato in eredità una messa in discussione del tecnico mai così tanto forte. Il sesto posto in classifica e i frequenti black-out in campo non soddisfano e bisogna reagire subito, anche attuando dei cambiamenti.

Gattuso lo ha fatto nel primo tempo contro i liguri, iniziando la gara con 4-3-3, abbandonando momentaneamente il 4-2-3-1, e si è visto per quarantacinque minuti un grandissimo Napoli, senz’altro aiutato anche dalla serata negativa degli avversari, ma abbiamo assistito a un grande gioco. Il tentativo nel secondo tempo di dare minuti nelle gambe a Osimhen ha riportato al modulo che si sta usando in questa stagione e la reazione della squadra non è stata delle migliori, con squilibrio a centrocampo ed errori dei singoli.







Si ripartirà quindi dal 4-3-3, con degli accorgimenti nei titolari rispetto alla Coppa Italia. La prima uscita è in programma domani alle 18 al Maradona contro il Parma. La vittoria è d’obbligo per non perdere terreno nella lotta a un posto in Champions League.

Tra i pali ci sarà Ospina, preferito a Meret. In difesa si rivedrà Di Lorenzo, tenuto a riposo giovedì, che andrà a riprendere il suo posto sull’out di destra, completando la linea composta da Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo al campo Demme agirà da vertice basso, affiancato da Bakayoko e Zielinski, con il polacco che ha la licenza di avanzare e inserirsi nell’area di rigore avversaria. Il tridente d’attacco avrà il ristabilito Petagna il suo perno centrale e sulle ali Insigne e Lozano, che tornerà a occupare la fascia destra dopo essere stato utilizzato come centravanti atipico nell’incontro con lo Spezia. Attenzione però a una seconda opzione, che però a meno possibilità, cioè quella di rimettere nuovamente Lozano centrale con Insigne e Politano sugli esterni.







Ancora in panchina Osimhen e Mertens. Entrambi hanno faticato dal punto di vista fisico nell’ultima uscita e, per stessa ammissione di Gattuso, non sono neanche al 50% della forma. Saranno dunque impiegati nella ripresa se necessario, oppure se la gara volgerà verso un buon risultato già in anticipo, potrebbe essere un buon modo per dare loro altro minutaggio in vista delle prossime sfide.

D’Aversa con il suo Parma non sta certo vivendo giorni migliori rispetto a Gattuso. Il tecnico, richiamato sulla panchina emiliana dopo l’esonero di Liverani, in tre gare ha raccolto un solo punto e ora si trova al penultimo posto, a un solo punto dal fondo della classifica. Mancherà il capitano Bruno Alves, ma è recuperato l’altro centrale titolare, Osorio, che sarà affiancato da Gagliolo. In avanti Cornelius sarà supportato da Kucka e da Gervinho, senza dubbio l’uomo più pericoloso dei suoi.







PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. All. Gattuso

Parma (4-3-2-1): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius. All. D’Aversa

Salvatore Emmanuele Palumbo