La Juve Stabia torna meritatamente alla vittoria dopo tre sconfitte di fila: al Menti è una coriacea Vibonese a capitolare con il punteggio di 2-0.

Berardocco e Borrelli schiudono le porte del successo delle vespe con due reti nel primo tempo, la prima su rigore e la seconda su azione di contropiede.

Con questa vittoria la Juve Stabia rientra in zona play off al decimo posto in 26 punti mostrando un ritrovato morale e tanta grinta dopo qualche passaggio a vuoto. Questo è il primo successo delle vespe del 2021.

Mercoledì sera al Menti arriva il Catania, mentre entro domani sera si attendono arrivi dal calciomercato. Rumors parlano degli arrivi della punta Alessandro Marotta, del centrocampista Buglio e del difensore Monaco.







Le formazioni

Tanti cambiamenti nell’undici iniziale della Juve Stabia, schierato da mister Padalino con il 3-5-2: rientra tra i pali Russo al posto di Tomei, in difesa esordio del nuovo acquisto Esposito, in coppia con Mule’ e Troest, Garattoni e Rizzo agiscono da quinti di centrocampo, in attacco ci sono Fantacci e Borrelli. Assenti Codromaz, Allievi, Lia, Orlando e Cernigoi.

La Vibonese, allenata dal tecnico Galfano, risponde con il 3-5-2, con l’ex Berardi in attacco supportato da Plescia. Altri ex stabiesi i difensori Redolfi e Bachini.























La partita

I primi dieci mesi minuti vedono la Vibonese premere in attacco con quattro angoli conquistati ma senza creare soverchi pericoli alla difesa gialloblù.

La Juve Stabia cerca le ripartenze specie sulla fascia destra sull’asse Fantacci-Garattoni.

Al 16′ occasione gol per i calabresi con Plescia pescato a centro area, sulla sua conclusione di destro, si supera Russo nella difficile respinta sulla sua sinistra.

La Vibonese prosegue con il suo forcing : al 24′ Ciotti sulla destra sfiora la marcatura con un forte diagonale su cui la difesa di casa riesce a sbrogliare in mischia.

Al 29′ Borrelli finalizza con un colpo di testa un’azione da punizione ma la palla va alta sulla traversa .

Al 33′ passa la Juve Stabia con rigore trasformato da Berardocco: il penalty assegnato per fallo in area di Sciacca su Esposito.

Al 42′ raddoppio della Juve Stabia: Borrelli se ne va in contropiede come un treno, sfonda il muro della difesa della Vibonese e con un destro da 20 metri trafigge il portiere Marson.

Micidiale uno-due della Juve Stabia che conclude in vantaggio il primo tempo su una Vibonese spigliata e manovriera davanti ma poco efficace in difesa.

La ripresa vede un inizio determinato della Vibonese decisa a riaprire la contesa.







Con l’ingresso di Spina al posto di Bachini la Vibonese cerca di rialzare il suo baricentro offensivo.

La Juve Stabia risponde con acume tattico gestendo la gara e puntando su veloci ripartenze.

Al 27 grande discesa sulla destra di Garattoni il suo tiro viene neutralizzato da Marson.

I gialloblù rispondono colpo su colpo con determinazione senza lasciare campo alla Vibonese.

Nel finale la Vibonese si spegne e la Juve Stabia conduce in porto un importante e meritato successo. Efficace l’approccio alla gara degli uomini di Padalino , concentrati e determinati per tutta la gara.

Tabellino

Juve Stabia (3-5-2): Russo 7; Mule’ 6 Troest 6.5 Esposito 6.5; Garattoni 7 (43′ st Iannoni sv) Scaccabarozzi 6 Berardocco 7 (43′ st Bovo sv) Vallocchia 6 Rizzo 6.5; Borrelli 8 (27′ st Ripa 6) Fantacci 6 (24′ st Mastalli 6). All.: Padalino 7 .

Vibonese (3-5-2): Marson 5.5; Sciacca 5 Redolfi 5.5 Bachini 5.5 (7′ st Spina 5.5); Ciotti 6 (25′ st Fomov 5.5) Tumbarello 6 Vitiello 6.5 (25′ st Parigi 5.5) Laaribi 5.5 Rasi 6; Berardi 5 (36′ st Mancino sv) Plescia 5.5. All.: Galfano 6.

Arbitro: Zamagni di Cesena 6. Guardalinee: Allocco-Toce. Quarto ufficiale: Leone di Barletta. Marcatori: 33′ pt Berardocco (JS, rig.), 42′ pt Borrelli (JS). Ammoniti: Troest (JS), Sciacca (V), Ciotti (V), Esposito (JS), Plescia (V), Fantacci (JS). Note: partita a porte chiuse. Angoli 3-6. Recupero: 1′ pt – 3′ st.

Domenico Ferraro