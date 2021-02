I carabinieri della Stazione di Palma Campania insieme a quelli della Stazione forestale di Roccarainola hanno denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata 3 persone.

I tre uomini, un 46enne di Palma Campania, un 38enne e un 57enne di Ottaviano, sono incensurati. Il 57enne e il 46enne sono rispettivamente titolare di una officina meccanica e amministratore unico di una ditta edile site in Ottaviano.





I carabinieri li hanno sorpresi mentre scaricavano rifiuti speciali, nella fattispecie pneumatici. I militari dell’arma li hanno trovati in un terreno in uso al Consorzio Vallo di Lauro in via Isernia.

Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, oltre al container che è risultato intestato alla ditta edile di cui il 46enne è l’amministratore, oltre 700 pneumatici.