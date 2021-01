Dopo l’autorizzazione giunta da parte dell’EMA, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato, ieri, la sua approvazione alla somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia.

Tuttavia l’Aifa ha voluto accompagnare il suo via libera con la raccomandazione di un “utilizzo preferenziale per gli under 55, in quanto, come si legge nel documento l’azienda farmaceutica AstraZeneca non ha fornito sufficienti dati certi, avendo testato il prodotto perlopiù su volontari maggiorenni, ma non oltre i 55 anni di età.







Adesso sarà compito del Ministero della Salute e delle Regioni predisporre un calendario vaccinale sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica. Almeno in questa fase nella quale sono disponibili più vaccini, due dei quali hanno riportato risultati relativi ad una maggiore efficacia per le persone più anziane, occorrerà predisporre le somministrazioni in modo tale da garantire la migliore copertura e sicurezza per tutti.

Il vaccino di AstraZeneca arriverà in fiale da 10 dosi per poi essere separate con le siringhe e dopo la prima dose, il richiamo dovrebbe essere somministrato tra le 4 e le 12 settimane.