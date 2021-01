E’ stata proprio la regione Campania che conferma che si guarda alla vaccinazione come l’unica soluzione finale contro il virus. Da sabato 30 gennaio è partita la raccolta delle prenotazioni per immunizzare i cittadini campani dagli 80 anni in su. E’ possibile registrarsi sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età.





Proprio la Regione ha comunicato dalla giornata di ieri è già disponibile il link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/.

Per procedere alla registrazione, è necessario inserire il Codice Fiscale e il numero di Tessera Sanitaria della persona che chiede di essere vaccinato. In caso di supporto nel processo da parte di terzi, è quindi necessario che chi supporta il vaccinando disponga di tali informazioni e sia autorizzato al loro utilizzo.





Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose del vaccino. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via SMS.

Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo indicato. Sarà poi cura del centro vaccinale procedere con la successiva convocazione.