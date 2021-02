Nessun aumento tributario ed importanti investimenti per la cura del territorio ed in favore delle fasce deboli: questi i punti salienti del Bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio Comunale di Amalfi.

L’Amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano porta a casa un importante risultato – in anticipo rispetto alla scadenza di legge, prevista per il prossimo 31 marzo – garantendo così, sin da subito, piena operatività agli uffici.







«Nonostante il contesto di grande incertezza dovuto alla perdurante emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco Daniele Milano – e la previsione, sin d’ora, di incassare più di 1 milione di euro in meno rispetto alle annualità precedenti, l’Amministrazione ha inteso non mettere le mani nelle tasche dei cittadini e non tagliare alcun servizio. Sono le basi solide su cui abbiamo costruito il nostro Bilancio di previsione, nella consapevolezza di essere pronti agli aggiustamenti che si renderanno necessari nel corso del tempo in ragione degli effetti che la pandemia potrà continuare a determinare».

Confermate le misure di sostegno e le agevolazioni in favore delle fasce più deboli quali ad esempio l’esenzione dell’addizionale comunale Irpef per i redditi inferiori ai 13mila e 500 euro, bonus TA.RI. per le famiglie meno abbienti, contributi straordinari per nuclei in difficoltà economica e adesione al Banco Alimentare. Gli stanziamenti in favore dei numerosi interventi in materia di Politiche Sociali sono stati confermati o accresciuti: previsto anche un fondo di sostegno per le categorie più esposte.







«L’ultimo esercizio finanziario ha risentito pesantemente degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria ma – prosegue il primo cittadino – nonostante queste enormi difficoltà, abbiamo retto. Garantendo al contempo misure in favore delle categorie più colpite: penso agli interventi di sostegno per i lavoratori stagionali, recentemente rifinanziato, ad esempio. Siamo consapevoli che il perdurare della crisi richiederà nuovi interventi».

Appostate poi risorse importanti per la manutenzione del territorio e dei sentieri pedonali: un ambito sul quale l’Amministrazione Comunale non ha lesinato impegno nel corso degli ultimi anni. Annunciati anche nuovi interventi sull’edificio della ex Pretura, da poco riconvertito a centro di aggregazione comunale.

Il Bilancio di previsione è stato approvato nella seduta consiliare del 28 gennaio 2021 con il solo voto favorevole del gruppo di maggioranza “Liberi”.