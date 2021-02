Continua a non dare tregua il contagio Covid a Torre Annunziata. Anche nel report relativo alla giornata del 31 gennaio risultano veramente tanti i nuovi positivi riscontrati in città.

Sono infatti 99 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Erano stati 116 i positivi registrati nelle 48 ore precedenti. Con i numeri odierni sale a 674 il numero di cittadini attualmente positivi: 668 posti in isolamento domiciliare e 6 ricoverati.





Sempre con riferimento all’ultimo giorno di gennaio, sono state 26 le guarigioni.

Sale a 2.318 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 1.610 guarite e 34 decedute.

Negli ultimi giorni le decisioni prese dall’amministrazione comunale hanno portato la città oplontina in zona arancione con l’adozioni delle ulteriori restrizioni per cittadini e attività commerciali.





Da oggi inoltre sono state nuovamente sospese le attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, proprio nel giorno in cui secondo le disposizioni nazionali e regionali sono state riaperte le scuole superiori di secondo grado in tutta la regione.

La città, almeno per questa prima settimana è apparsa in linea con le disposizioni comunali. In mattinata poca gente per strada, forse anche i numeri preoccupati degli ultimi giorni hanno fatto la loro parte. Ora non resta che stringere i denti e tenere alta la guardia per provare a respingere questa nuova ondata di contagi.





Sui social parte l’autocritica in risposta a quanti in questi giorni parlano di pochi controlli. Sulla pagina social del Comune di Torre Annunziata c’è chi scrive: “Un pochino di autocritica da parte di tutti. Perché ci siamo lasciati andare a comportamenti non sicuri. Come popolo torrese siamo incline alla superficialità ed ecco i risultati. Non possiamo dare la colpa ai controlli solamente (che non dovrebbero essere necessari), siamo persone non animali che cedono ad impulsi, dovremmo comportarci in modo responsabile a prescindere dalla paura di una “multa”, dovrebbe premerci la VITA nostra e dei nostri cari.