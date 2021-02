Da oggi, lunedì 1 febbraio, è in rotazione radiofonica “TU VUO’ FA’ L’AMERICANO” (Fame Art /Agora Digital Music), il nuovo singolo di NATALIA MOSKAL, già disponibile in digitale ed estratto dall’ultimo album “THERE IS A STAR”.

«“Tu vuo’ fa’ l’americano”, una bellissima canzone – racconta Natalia – scritta nel 1956 da Salerno e Carosone. È una canzone italiana molto popolare, famosa in tutto il mondo, che ho deciso di reinterpretare a modo mio. Ero un po’ preoccupata perché canto parti in lingua napoletana e si può sicuramente sentire il mio accento polacco, ma spero sinceramente di non offendere nessuno. Questa canzone proviene da un grande film italiano chiamato La baia di Napoli di Melville Shavelson. È uno dei miei film preferiti di tutti i tempi! Abbiamo aggiunto un tocco americano alla canzone, il produttore dell’album ha suonato il contrabbasso che ti fa sentire come se in qualche modo avessi viaggiato indietro nel tempo e ti trovassi in uno speakeasy americano negli anni ’20».







“TU VU’I FA’ L’AMERICANO” è un brano prodotto da Natalia Moskal insieme a Jan Stoklosa, che ha curato l’arrangiamento dell’intero album, composto da quattordici tracce, in una versione più pop e moderna rispetto a quella originale.

Questa la tracklist di “THERE IS A STAR” “I Wanna a Guy” (A. Trovajoli, D. Verde, A. Fango), “Zoo be zoo be zoo” (B. Shepherd, A. Tew), “Mambo Italiano“ (B. Merrill, F. Lainem W. S. Fischer), “Felicità“ (N. Oliviero, V. De Crescenzo), “Soldi, soldi, soldi” (P. Garinei, S. Giovannini, G. Kramer), “Perché domani” (A. Amurri, L. Luttazzi), Bready, “ Tu vuo’ fa’ l’americano” (N. Salerno, R. Carosone), “Donne-moi ma chance” (B. Bacharach, H. David, A. Salvet), “Guarda la luna” (M. Yeston), “There is a star” (B. Bergman, A. Trovajoli, C. Pes), “Anyone” (B. Bergman, A. Trovajoli, C. Pes), “Almost in your Arms” (J. Livingston, R. Evans), “The secrets of Rome” (J. Barry), “S’agapo” (T. Morakis, J. Fermanegiou).







Natalia Moskal è una cantante, autrice di testi e traduttrice di origine polacca. La sua musica spazia dal genere pop al soul e all’r’n’b. Giunta in Italia per poter imparare la lingua italiana e poter proseguire il suo percorso musicale, Natalia pubblica due cover in italiano “Calipso” di Charlie Charles e “Soldi” di Mamhood, raggiungendo quasi le 500 mila visualizzazioni su Youtube. Nel 2017 Natalia Moskal pubblica in Polonia, terra d’origine, il suo album d’esordio “Songs of Myself, un disco dal sapore elettro-pop che ha portato Natalia ad esibirsi in numerosi festival di rilievo in Polonia insieme alla sua band. A novembre 2019, Natalia rilascia il suo primo singolo in italiano “Imperfetta” che segna il suo esordio sul mercato musicale italiano. Il 13 novembre 2020, Natalia Moskal pubblica “THERE IS A STAR”, Un progetto dedicato alle canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale degli anni 50’ e 60’.