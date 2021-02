Stamattina, sarebbero dovuti rientrare in classe gli studenti degli Istituti Superiori di Secondo grado, perlomeno nella misura del 50%, come da raccomandazioni del Governatore Vincenzo De Luca inviate ai dirigenti scolastici del territorio campano, ed è stato subito caos.

Per un rientro in sicurezza degli studenti sarebbero dovute essere potenziate le linee dei bus scolastici dell’Anm considerato che il massimo della capienza come da norme anticovid è del 50% e conseguentemente di circa 25 persone.

Così purtroppo non è stato. Non solo si sono registrate file lunghissime all’ingresso delle stazioni della metro Linea 1, in particolar modo ai capolinea di Piscinola e di Garibaldi, ma sui tanto declamati autobus scolastici si è potuto constatare che può accedervi chiunque.







Secondo Marco Sansone, del coordinamento regionale Campania Unione Sindacale di Base, “I ragazzi non si sono fidati del programma di esercizio scolastico su gomma dell’Anm ed hanno disertato la scuola stamattina hanno preferito scioperare o muoversi con auto private per garantire la loro sicurezza”.

“I ragazzi hanno soprattutto capito che questi fantomatici autobus scolastici, sono tutto, tranne che scolastici – ha lamentato il sindacato Usb – perché può accedervi chiunque, da chi va a lavoro a chi va a fare la spesa. Si tratta di un flop fragoroso”.

Il sindacato ora chiede che si ritorni al servizio pre-pandemia, che vengano assunti altri autisti ed un cambio ai vertici dell’azienda.