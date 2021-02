Alle ore 20.00 di lunedì si è chiusa la sessione invernale di calciomercato: grazie all’operato del dg e ds Pavone, si sono avuti altri quattro arrivi per la Juve Stabia nelle ultime 24 ore, precisamente la punta Alessandro Marotta, il portiere Farroni, il difensore Caldore e il centrocampista Fioravanti.

Lasciano la Juve Stabia il portiere Tomei (va al Ravenna) nonché i difensori Allievi (al Como) e Codromaz (al Ravenna). La società stabiese ha ringraziato i partenti per la loro professionalità come da comunicato stampa.





Nella giornata di ieri c’erano stati rumors, rivelatisi poi infondati, sui possibili ingaggi del difensore Salvatore Monaco dal Perugia e del mediano Davide Buglio dal Padova, infatti poi gli abboccamenti non si sono concretizzati.

A seguire i comunicati della società che annunciano le new entry con le loro dichiarazioni:

La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal L.R. Vicenza Virtus, a titolo definitivo, dell’attaccante Alessandro Marotta, classe ’86.

Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Fortis Spoleto per poi vestire le maglie, tra le altre, dell’Olbia, del Brindisi, del Gubbio, della Lucchese, del Bari, dello Spezia, della Cremonese, del Benevento, del Grosseto, della Robur Siena e del Catania.





Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di approdare alla Juve Stabia. Ho giocato al Menti tante volte e da quello di Vicenza arrivo a quello di Castellammare di Stabia. Una società importante e ambiziosa, sono felice e pronto a finire al meglio la stagione in corso per fare ancora di più nella prossima”.

Marotta ha scelto il 10 come numero di maglia.







La S.S. Juve Stabia comunica inoltre di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dalla Reggina 1914, a titolo temporaneo, del portiere Alessandro Farroni, classe ’97.

Il calciatore, natio di Spoleto, è cresciuto calcisticamente nel Perugia per poi vestire le maglie del Foligno, L’Aquila, Matera e Reggina.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felicissimo di essere arrivato alla Juve Stabia. E’ questo un gruppo fantastico che gioca per una società gloriosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”.

Farroni ha scelto il 22 come numero di maglia.







La S.S. Juve Stabia comunica anche di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Taranto F.C., a titolo definitivo, del difensore Marco Caldore, classe ’94.

Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Genoa Cricket and Football Club per poi vestire le maglie dell’Aversa, del Sorrento, del Gubbio, della Paganese, del Racing Roma, del Team Altamura e della Casertana.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono orgoglioso e felice di cominciare questa nuova avventura in una piazza così importante. Spero, insieme alla squadra, di ottenere il massimo e arrivare il più in alto possibile in classifica”.







La S.S. Juve Stabia comunica infine l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Manuel Fioravanti, classe 2000.

Per quanto concerne il campionato, mercoledì sera alle 20.30 la Juve Stabia incontra il forte Catania. All’andata vinsero gli etnei. I gialloblù sono chiamati a confermare le note positive viste nel match vittorioso contro la Vibonese di domenica scorsa.

Una sfida importante per gli stabiesi che finora non hanno ancora sconfitto una squadra che li sopravanzi in classifica.

Domenico Ferraro