Risale al giorno 28 l’ultimo bollettino aggiornato comunicato dal sindaco Del Mastro sui dati relativi ai contagi da Covid-19. Secondo l’elaborazione del Centro Operativo Comunale, risultano al momento sul territorio pomiglianese 149 persone positive, 6 delle quali ricoverate. Salgono a 34 i soggetti guariti e nessun decesso. Il numero dei tamponi positivi su quelli analizzati si mantiene al di sotto del 10 per cento.





Si assiste secondo le stime ad un lieve calo dei contagi. L’indice Rt (indice di contagio) è allo 0.97 sotto la soglia dell’1% per cui anche questa settimana la Campania resterà in zona gialla. A Pomigliano d’Arco le minori restrizioni imposte alle zone a rischio moderato, hanno favorito la ripresa delle attività di ristorazione. Complice il bel tempo, nelle giornata di venerdì 29 e sabato 30 gennaio, bar, ristoranti e pub, hanno registrato un boom d’affluenza. Anche i negozi delle strade centrali cittadine dove si concentrano le attività dello shopping, hanno visto un incremento delle presenze.





Un lento ritorno alla normalità, dopo la ripartenza degli istituti, delle scuole elementari e secondarie di primo grado, vedrà la riapertura da lunedì 1 febbraio anche degli istituti delle scuole superiori.

Sempre rispettando le norme di distanziamento e nella massima cautela, riapriranno al pubblico anche le sale studio delle biblioteche cittadine.

Le aule studio del Palazzo dell’Orologio e quella della biblioteca Nicola Esposito in Corso Umberto I, da lunedì riapriranno agli studenti, ne da notizia il sindaco Del Mastro con avviso pubblico sulla pagina del comune. Al fine di garantire massima sicurezza agli studenti, l’accesso sarà limitato ad un numero massimo di persone con l’obbligo dell’uso dei dispositivi di sicurezza (mascherina, igienizzante e controllo della temperatura all’ingresso con la registrazione dei dati personali).





La biblioteca di Corso Umberto I sarà aperta dal lunedì al venerdì, al mattino dalle ore 8, 15 alle 13,50, nel pomeriggio dalle 15,10 alle 18,50 i posti disponibili saranno 15 per consentire il rispetto delle norme di distanziamento rispetto alla grandezza dell’ aula non ci saranno più di due studenti per banco. Al raggiungimento del numero previsto non saranno più accettati studenti. Al Palazzo dell’Orologio la sala sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30 i posti a disposizione sono 46.

Cinzia Porcaro